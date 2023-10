El dirigente Jerry Batista tronó contra el arbitraje de FIBA luego de que la Selección Nacional femenina de baloncesto quedará eliminada de las rondas de medallas de los Juegos Santiago 2023 por derrota 75-73 ante Argentina.

La crítica principal de Batista fue por dos técnicas pitadas contra Puerto Rico que le dieron dos puntos a Argentina que ganó el partido por ese mismo margen.

Las dos técnicas fueron en el tercer periodo.

“El arbitraje de FIBA, desgraciadamente, ha cambiado demasiado Está pendiente a lo que pasa fuera de la cancha; nos pitaron dos técnicas sin necesidad. El arbitraje para nosotros fue injusto”, dijo. “Está pendiente a lo que pasa afuera y se le pasa lo que está pasando en la cancha”.

La capitana de Puerto Rico, Pamela Rosado, también consideró que el arbitraje les falló en el tercer periodo.

“No es excusa, pero el pito estuvo un poco finito para nosotras en el tercer periodo. Son cosas que pasan. No sabemos por qué suceden, pero hay que bregar con es”, dijo.

Puerto Rico estuvo viniendo abajo en todo el partido. Arrancó abajo 11-2 y perdió 47-43 la primera mitad. La primera vez que empató el partido fue en el cuarto periodo con canasta y tiro libre de Isalys Quiñones, que igualó a 64-64 con 4:20 por jugar.

La misma Quiñones tuvo la ventaja en sus manos desde la línea de tiradas libres. En el minuto final, igualó el partido a 72-72 con el primero de dos tiros libres, pero falló el segundo.

En la siguiente posesión Argentina le hizo pagar con un triple faltando 18.8 segundos que le devolvió la ventaja definitiva.

Batista también fue autocrítico con la derrota.

“En el juego tuvo mucho que ver la parte del arbitraje, así como que nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. En ese último triple de Argentina no hicimos la transición; una jugadora no cogió a la jugadora. También hubo dos ataques por el medio en que salimos a ayudar y nos metieron triples”, reconoció.

Batista dijo que la defensa de Puerto Rico sufrió en toda la primera ronda y causó que siempre estuviera jugando desde atrás en el marcador. Dijo que la deficiencia defensiva fue producto de la falta de entrenamiento previo a llegar a Santiago.

Puerto Rico pasará a jugar en Santiago 2023 por posiciones, del quinto al octavo lugar en dos partidos que le restan aquí de calendario.

Batista dijo que buscarán el quinto lugar al tiempo en que le dan descanso a Rosado, Quiñones y a Tayra Meléndez entre otras jugadoras que tuvieron muchos minutos en la etapa preliminar de este torneo y que necesitan llegar descansadas al preolímpico que jugará la Selección en Colombia a inicios de noviembre.