A Jeyvier Cintrón se le hace difícil adherirse a la realidad de que es el campeón de la rama masculina de la quinta edición del reality show Exatlón Estados Unidos.

Durante una estadía de ocho meses en la República Dominican,a donde se llevaron a cabo las exigentes pruebas, Cintrón venció a los demás competidores, las dolencias, el agotamiento mental y físico, el distanciamiento de familiares y hasta una suspensión de una semana para prevalecer y reclamar un premio de $200,000.

“Me sorprendió haber ganado la competencia. Ni me lo creía”, compartió Cintrón desde Miami, Florida. El joven se encuentra en dicha ciudad para cumplir con unos compromisos contractuales con Telemundo antes de regresar a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño superó al mexicano Kelvin Noé Rentería “El Vaquero” en la final que fue transmitida el lunes.

“Haber ganado es algo increíble porque fui como un novato contra otros veteranos. Me tuve que fajar en la competencia. Había mucha presión, pero nunca dudé de mis habilidades. Fueron ocho meses de estar desconectado del mundo y, de verdad, que no fueron fáciles. Es algo increíble que quedará para la historia”, agregó.

Norma Palafox y Jeyvier Cintrón, campeones de #ExatlonEEUU quinta temporada, confiesan EN VIVO con Frederik todas sus experiencias de la final EN EXCLUSIVA.#MasdeExatlon #ExatlonDigital https://t.co/VVPeFbMjBs — Exatlón Estados Unidos (@ExatlonTVEEUU) August 24, 2021

Cintrón se une a Valeria Sofía Rodríguez como los únicos puertorriqueños que han prevalecidos en Extalón Estados Unidos. La joven se coronó campeona femenina en el 2019.

“Fui contra unas bestias de las arenas del Exatlón, pero confié en mis habilidades. Sentí dolores que nunca imagine eran posibles. Me abrí la manos y tuvieron que coger ocho puntos de sutura. Hubo problemas, dudas, de todo, además de los sentimientos tristeza por no ver mi familia por tanto tiempo. Pero superé todas las barreras y me coroné campeón. Mi mamá estuvo en la final gritando y mi abuela, así que me sentí tranquilo. Vaquero es mi pana. La gente hace especulaciones porque no saben que somos rivales, pero también seres humanos. Sabía que sería una final dura y difícil”, indicó.

Cintrón reconoció que se tuvo que sobreponer de la suspensión de una semana.

“Como todo boricua joven que soy, pasaron cosas con mis compañeros. Travesuras. Nos portamos bien y mal. Algo pasó. Fue difícil volver después de la suspensión porque me tuve que acoplar dado que los otros siguieron compitiendo”, recordó sin entrar en los detalles del incidente.

PUBLICIDAD

En agenda volver al boxeo

Cintrón sostuvo que tomará dos semanas de descanso para luego discutir cuál sería el curso a seguir en su carrera dentro del boxeo rentado.

“Haber ganado Exatlón abrirá las puertas para otras cosas fuera del boxeo, pero el boxeo siempre ha sido mi meta. Voy a seguir boxeando. Primero necesito un descanso. Quisiera pelear este año, pero me tengo que sentar con mi manejador Peter Rivera para discutir los planes y las metas”, mencionó.

Sin embargo, su prioridad es ponerse el día con la realidad actual luego de ocho meses encerrado.

“El mundo ha cambiado en ocho meses. Nació el bebé de mi hermana y todavía no he visto a mi sobrino. No sabía que Bad Bunny hizo dos producciones. Quiero escuchar toda la música nueva. Me enteré que ganamos una medalla en Tokio y quiero enviarle un mensaje a Jasmine (Camacho-Quinn) para felicitarla porque estoy orgulloso de ella”, concluyó.