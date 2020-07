Los integrantes de la Confederación de Jinetes Puertorriqueños comenzaron el proceso de realizarse las pruebas moleculares para detectar el virus COVID-19 y advirtieron a través del representante legal Axel Vizcarra que están inclinados a no continuar montando durante las carreras en el Hipódromo Camarero en la eventualidad de un positivo.

“Son unas pruebas que tardan un poco más en obtener los resultados, pero son más precisas. Aunque se le autorizó montar, si cualquier jinete da positivo, la opinión de la matrícula es cesar inmediatamente”, indicó Vizcarra.

Asimismo, reclamó que, a su entender, la Comisión de Juegos del gobierno no implementado un sistema para que los demás empleados del Hipódromo Camarero pasen por el mismo proceso.

“Se están soltando la papa caliente de una mano para otra. El ente gubernamental tiene la responsabilidad de velar por cada uno de los componentes en la industria hípica. Los miembros de la Asociación de Jinetes contrataron a una compañía para que se hicieran las pruebas moleculares, pero no las tenía disponibles. Tenían las pruebas rápidas y eso no es de satisfacción”, sostuvo.

Vizcarra recalcó que el primordial objetivo de la organización es velar por la salud de los jinetes, así como del personal de cuadra.

“Que les hagan la prueba a todas las personas involucradas en las carreras. El interés de la Confederación de Jinetes es que las carreras se sigan celebrando, que la administración tome el control de quien sí y quien no se ha hecho las pruebas porque no solamente se trata de los jinetes, ellos tienes sus esposas, hijos, padres, abuelos y por arrogancia de la Administración y la desatención de la Comisión de juegos no se puede poner en riesgo las vidas de ellos y de sus familias”, señaló.