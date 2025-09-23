Con la intención de continuar expandiendo su impacto en el deporte puertorriqueño, la JJ Barea Foundation presentó este martes la logística de la primera edición del 2K-5K Adopta un Atleta a celebrarse el 16 de noviembre con salida y llegada al Mall of San Juan, en Carolina

Lo innovador de la iniciativa es que cada participante podrá escoger a cuál de los 32 atletas adoptados por la fundación irá destinada su aportación, convirtiendo cada inscripción en una ayuda directa a los atletas boricuas.

“Ellos (los que se inscriban) escogen al atleta al que quieran ayudar. Mientras más gente ellos traigan, más pueden recibir apoyo. Espero que todo Puerto Rico pueda venir a apoyar… Yo sé que aquí en Puerto Rico nos apuntamos tarde, así que todavía hay tiempo para inscribirse”, expresó el presidente de la fundación y otora canastero de la NBA, José Juan Barea, durante la conferencia de prensa del evento.

La actividad, que también es la primera de esta índole que parte desde ese centro comercial, incluye la carrera o caminata de 2K, 5K y la categoría adaptada, con costos de $25, $35 y $30 respectivamente. Las inscripciones están disponibles en la plataforma Mi Carrera PR hasta el día antes del evento.

Atletas de la fundación durante la conferencia de prensa. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Para el exarmador es importante que la comunidad se sume a este evento y aporte a la causa de los atletas de alto rendimiento de distintas disciplinas.

“Ya son muchos atletas y estamos bien contentos. La fundación sigue creciendo. Esto es un proyecto que empezó pequeñito con un atleta y ya llevamos casi 40. Cuando me comunico con ellos, nos damos cuenta de la ayuda que hace; se les hace la vida más fácil, pueden representar a Puerto Rico con más fácil”, comentó Barea.

Para la atleta de salto con pértiga Viviana Quintana, una de las beneficiadas de la fundación, la actividad significa mucho más que una carrera.

“Es un privilegio pertenecer a esta fundación. Esto es lo que nosotros necesitamos, exposición, y actividades como estas que van a tener un beneficio directo a los atletas”, dijo a Primera Hora .

La joven aseguró que se prepara para involucrar a su entorno en el evento.

“Ahora es que voy a comenzar ese proceso de cómo promocionarlo, porque nos comunicaron hace poco los detalles. Nosotros también tenemos que ponerle empeño, regar la voz y lograr que más personas se unan. Voy a disfrutarlo, buscar amistades y familiares que vayan y corran o caminen conmigo”, agregó.

Además de Quintana, Gustavo José Enrique Flores (tiro neumático), Eyvin López (tiro), Carlos Viches (1,500 metros), Gabriel Colón (taekwondo), Camille Maldonado (gimnasia rítmica), Paola Ramírez (tiro con arco), Zaymar Concepción (taekwondo), Luis Jabdiel Pérez (judo) y Paola Cruz (taekwondo) fueron los atletas adoptados que estuvieron presentes durante la presentación de la actividad.

La mamá de Óscar Fontán (taekwondo) estuvo en su representación.