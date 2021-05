( The Associated Press )

El destacado jinete boricua John Velázquez ha comenzado a ser destacado como el mejor jinete de todos los tiempos entre sus pares boricua e incluso algunos jockeys internacionales luego de alzarse este pasado fin de semana con las victorias en las pruebas del Kentucky Derby y el Kentucky Oaks.

Velázquez ganó el sábado el Kentucky Derby a bordo de Medina Spirit (12-1). Un día antes, por su parte, también ganó el Kentucky Oaks --la prueba equivalente del derby pero para yeguas-- a bordo de la favorita Malathaat.

De esa manera se convirtió solo en el cuarto jinete en ganar cuatro veces el Kentucky Derby, prueba que tiene 147 años de historia. Y también se convirtió en el primer jinete desde el 2009 que gana el mismo año en Derby y el Oaks, que se corren ambos en el hipódromo Churchill Downs de Louisville, Kentucky.

PUBLICIDAD

Es el tercer jinete de mayor edad (49) en ganar un Derby. Además ganó la prueba por segundo año corrido. Por eso y más sus colegas boricuas y seguidores le dieron rango de “GOAT” (siglas de Greatest Of All Time, lo que en español significa El Mejor de Todos los Tiempos) a Velázquez, quien no da señales de baja en rendimiento a su edad y años de carreras.

Su colega trujillano, José Luis Ortiz, fue uno de los que nombró a Velázquez como un “GOAT” en las redes sociales, al igual que los también jinetes boricuas Edgardo Zayas, Cristian Torres y Johan Rosado, quienes están activos en Estados Unidos.

Ortiz compitió contra Velázquez en el Derby del sábado, así como en cinco de las últimas seis ediciones de esa prueba. Tras la prueba escribió en su cuenta de Twitter que Velázquez es el “GOAT” (colocando una imagen de una cabra, que es el nombre en español de un goat), y que su desempeño está “a fuego”. Ortiz es el premio Eclipse 2017 y tiene una victoria en carreras de la Triple Corona.

De 49 años, Velázquez ha ganado dos Derbys corridos y tres en los últimos cinco. Ahora está al alcance de empatar en el liderato histórico de victorias en la principal carrera de Estados Unidos. Los líderes son Eddie Arcaro y Bill Hartack, con cinco cada uno. Los cuatro triunfos empatan al boricua con el legendario Billy Shoemaker en el segundo lugar.

John Velázquez a su llegada a la meta del Kentucky Derby sobre el Medina Spirit. ( Jeff Roberson )

Mientras, Zayas no esperó al Derby para reconocerle el título de “GOAT” a Velázquez. Zayas lo nombró así cuando éste ganó el viernes el Kentucky Oaks con la favorita Malathaat en un final espectacular contra la potranca Search Results que montaba el también jinete estelar boricua Irad Ortiz.

PUBLICIDAD

“Felicidades al GOAT, @ljlmvel”, escribió Zayas en su cuenta a Twitter.

De hecho, la victoria de Velázquez sobre Irad Ortiz en el Oaks produjo un momento captado en cámara que demostró el respeto que la colonia de jinetes boricuas tiene por Velázquez. Justo luego de cruzar la meta, Ortiz le reconoció a Velázquez el triunfo.

Este video de IRAD ORTIZ y JOHN VELAZQUEZ después de la meta me da Felicidad! Los 2 son increíbles seres humanos y de eso se trata el verdadero hipismo, el que todos amamos! QUE CLASE DE HUMILDAD🌟🙏🏼 @ljlmvel @iradortiz pic.twitter.com/y7E3kIZjKE — Claudia Spadaro (@ClaudiaSpadaro) April 30, 2021

Desde que debutó en Estados Unidos en el 1990 y se convirtió en uno de los jinetes más destacados de esa hípica, Velázquez se ha convertido en una figura a emular para tantos jinetes boricuas que saltan a Estados Unidos en busca de éxitos.

Igualmente, Velázquez es también respetado por los pares internacionales que le han visto triunfar mayormente en los circuitos del este de Estados Unidos.

Uno de los jinetes internacionales que reconoció a Velázquez fue el irlandés James Graham, quien monta en Estados Unidos y quien suma más de 2,700 triunfos en su carrera.

Graham llamó a Velázquez ’Leyenda’

“¡Qué monta de Velázquez! Leyenda”, escribió en su cuenta de Twitter.

Velázquez ganó el Oaks para el entrenador Todd Pletcher. Velázquez fue el jinete de confianza de Pletcher por años, al punto de que el entrenador fue quien presentó al jinete en la exaltación del boricua al Salón de la Fama en el 2012.

Y ganó el Oaks para Bob Baffert por segundo año corrido. Con esos dos triunfos, Baffert se convirtió en el entrenador más ganador en la historia del Derby. Suma siete triunfos.

Pletcher y Baffert son miembros del Salón de la Fama.

Baffert no nombró a Velázquez como un “GOAT”, pero sí como uno de los jinetes más profesionales.

“Este tipo (Velázquez) lo hizo. Es muy calmado, un gran profesional. Cuando trabajas con jinetes como él y como los Mike Smith... son muy inteligentes. Saben qué hacer. Conocen a todos los caballos y qué van a hacer esos caballos. Johnny V sabía muy bien qué tenía que hacer”, dijo Baffert en la conferencia de prensa postcarrera.