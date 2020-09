El jinete boricua Manuel Franco había anticipado lo que Authentic y John Velázquez podrían hacer en el Kentucky Derby.

“Por afuera está Authentic, que es el caballo de Baffert (entrenador), que monta Velázquez y que es el otro caballo que tiene velocidad táctica como el mío. Ahí vamos a ver”, dijo Franco el miércoles, luego del sorteo de los puestos de salida.

Eso fue lo que exactamente pasó el sábado, cuando el contendor Authentic y su piloto boricua, partiendo desde el último puesto, usaron su velocidad y saltaron a la punta del field de 15 caballos y ganaron el Kentucky Derby al contener al favorito Tiz the Law y a Franco como ningún caballo lo había podido hacer este año.

PUBLICIDAD

El entrenador Baffert dio todo el crédito a Velázquez. Baffert perdió este año por lastimaduras a tres caballos candidatos al Derby, incluyendo a Thousand Words, que fue descartado minutos antes de la carrera al rodar sobre el ’paddock’ de Churchill Downs.

“La monta de Velázquez fue maravillosa”, dijo Baffert en la entrevista de la transmisión de la cadena NBC.

“He sido afortunado de tener grandes jinetes ganando estas carreras, pero ésta fue ganada por Johnny”, dijo Baffert en Horse Racing Nation.

Fue la tercera victoria para Velázquez en un Derby, empatando el retirado Ángel ’Junior’ Cordero en el liderato de todos los tiempos entre jinetes puertorriqueños. También fue su victoria 200 en carreras de Grado 1, como el Derby. Fue la primera victoria de Velázquez en el Derby con Baffert. Las dos anteriores fueron con el entrenador Todd Pletcher.

Authentic irá en dos semanas a la tercera y final pata de la Triple Corona, el Preakness Stakes en el hipódromo Pimlico de Baltimore. De hecho, el Preakness es la única pata de la Triple Corona que Velázquez nunca ha ganado.

John Velázquez celebra la victoria frente al entrenador del caballo, Bob Baffert. (Jeff Roberson)

Velázquez dijo en conferencia de prensa que le dio el crédito a Baffert porque le sugirió previo a la carrera que alentara con el fuete a Authentic por el lado izquierdo del caballo. Velázquez dijo que el caballo respondió de esa forma.

Authentic respondió. Eso fue todo. Eso es todo lo que se le puede pedir a un caballo, que te responda cuando el exiges, y eso hizo. Ciertamente, respondió. Cada vez que le pedía, Authentic me respondía más. Y para mí fue una sensación grandiosa -John Velázquez / Jinete tres veces ganador del Kentucky Derby

“Cuando le cambié a zurda, respondió súper bien. Fue como decir ’Ahora traten de alcanzarme”, contó Velázquez en Horse Racing Nation.

“Authentic respondió. Eso fue todo,” agregó Velázquez en Bloodhorse.com. “Eso es todo lo que se le puede pedir a un caballo, que te responda cuando el exiges, y eso hizo. Ciertamente, respondió. Cada vez que le pedía, Authentic me respondía más. Y para mí fue una sensación grandiosa”.

PUBLICIDAD

Authentic venció a Tiz the Law por 1 1/4 de cuerpos de ventaja, luego de que Franco y el favorito lo emparejaran a lo alto de la recta final pero nunca pudieran superarlo durante el duelo en ese tramo de la carrera a 1 1/4 de milla.

Aún encima de la monta luego de la victoria, Velázquez fue felicitado por los compañeros jinetes que le pasaban por el lado. Una cámara de NBC estaba aislando a Velázquez y Authentic cuando el venezolano y cuatro veces ganador del premio Eclipse y miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, abrazó al boricua de caballo a caballo y tuvo también palabras de elogio para el carolinense.

“Monta Johnny V. Monta Johnny V”, le dijo Castellano al boricua que le respondió humildemente con un “ya era hora, men”.

Just rewatching the TV coverage. How awesome was this? @jjcjockey with genuine joy for @ljlmvel winning the Derby. pic.twitter.com/IEeJlONaiU — Danonymous Man (@DanonymousMan) September 6, 2020

Velázquez y Authentic contuvieron a Tiz The Law como ningún otro caballo lo había hecho este año. Tiz the Law hizo su carrera, pero no pudo pasarle a Authentic en la recta final, como sí había hecho con todos los demás caballos que enfrentó previo al Derby. Por esa condición le colocaran el sello de favorito para el Derby.

Manuel Franco condujo su plan de carrera tal cual planificado, pero al fin de cuentas, Tiz the Law no pudo alcanzar a Authentic. (Jeff Roberson)

Franco y Tiz the Law partieron bien y se colocaron estratégicamente detrás del pasó a Authentic, justo como hizo Tiz the Law en todas sus carreras ganadoras. El boricua comenzó a exigirle a su caballo en la segunda curva y al tope de la recta final se había emparejado con Authentic, como había hecho con sus rivales previos.

PUBLICIDAD

La diferencia esta vez fue que Authentic no cedió con Velázquez al comando.

Tuve la conducción que anticipaba. Tiz the Law simplemente no pudo pasarle al otro caballo, que peleó fuerte. Tiz the Law estuvo listo el sábado también. Anticipaba ir tercer o cuatro, Así fue fue. La conducción fue perfecta. No hay excusas -Manny Franco / Jinete de Tiz the Law

Franco no tuvo excusas en la derrota.

“Tuve la conducción que anticipaba. Tiz the Law simplemente no pudo pasarle al otro caballo, que peleó fuerte. Tiz the Law estuvo listo el sábado también. Anticipaba ir tercer o cuatro, Así fue fue. La conducción fue perfecta. No hay excusas”, dijo Franco.

Mientras, el entrenador de Tiz the Law, Barclay Tagg, dijo que, si hubiera una excusa, esa fue la pista de Churchill Downs, en donde han ocurrido las dos derrotas del caballo en ocho salidas de por vida. Según Tagg, Franco le comentó que Tiz the Law se sentía “nadando” sobre la pista.

Hay analistas que indican que el factor para que Tiz the Law, al fondo, no lograra derrotar a Authentic en la meta es la pista de Churchill Downs, donde no ha logrado triunfos. (Jeff Roberson)

“Ahí se vio en la recta , que parecía que le pasaría a Authentic y no lo hizo. Si quieren poner una excusa, esa es una”, dijo en Horse Racing Nation.

Los dueños de Tiz the Law no habían decidido este domingo si enviar a Tiz the Law al Preakness, informaron varios medios en Kentucky. Ya no es posible una Triple Corona para el caballo de Franco, lo que le resta importancia al candidato. Los dueños dijeron que tal vez saltarían el Preakness para competir en el Breeders’ Cup en noviembre en Keeneland, Kentucky.