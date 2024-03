Los cuatro luchadores que han clasificado por Puerto Rico a los Juegos Olímpicos París 2024 son de ascedencia boricua y uno de esos, Jonovan Smith tiene una historia que merece ser contada sobre lo mucho que aprecia su puertorriqueñidad.

“Les diré todo, al detalle”, dijo Smith luego de haber conseguido este pasado fin de semana su clasificación a París mediante su participación en el torneo Preolímpico Continental que fue celebrado en Acapúlco, México.

Smith ha alcanzado la clasificación olímpica a los dos años de haber llegado a Puerto Rico desde Estados Unidos, de lugares como Pennsilvania, California, Nueva Jersey y Alaska, entre otros lugares a donde el destino le llevó.

“Hay que ir a donde haya que ir para sobrevivir”, dijo Smith, quien dijo que es hijo de un padre soltero que cumplió tiempo en cárcel, de nombre Fernando Smith Marrero.

Fernando Smith Marrero usa el apellido Marrero como el principal, dijo Jonovan, quien abundó que su padre cumplió cárcel por delitos que no cometió, que se convirtió en actor, además de ser veterano de guerra, campeón MMA y un hombre que sacrificó mucho por él. De hecho, Jonovan afirmó a este diario que también desean cambiar a Marrero como primer apellido.

Contó que llegó a Puerto Rico entre el 2021-22, justo luego de ver acción a nivel universitario en Estados Unidos. Luego de graduarse de escuela superior en California, Smith compitió para Cerrito College, en ese mismo estado. Allí estuvo en roster para la temporada 2021-22.

Especificó que se dirigió al famoso club Spartans en San Juan luego de que un tío de nombre Yohse Allende hiciera contacto con uno de los egresados del club, el medallista olímpico Jaime Espinal. Allí llegó sin tener un lugar de residencia en la Isla.

“No tenía ni un peso. Hice maletas. Metí un montón de ropa, un par de tenis y un traje de lucha y me fui a Puerto Rico. En el club me recibió Franklin (Lantigua) y Arturo (Yánez), y me quedé en sus casas”, relata Smith.

Smith fue campeón juvenil en el 2019 en Estados Unidos. Entonces dijo en una entrevista publicada en You Tube que su sueño era ganar una medalla de oro olímpica y escuchar el himno de Estados Unidos. Esa oportunidad nunca le llegó en Estados Unidos, dijo a este diario.

Contestó que vino a Puerto Rico porque la Isla tenía los recursos humanos y estructurales para ayudarlo como atleta en comparación con Estados Unidos, en donde dijo que no tenía en donde entrenar luego de estar en junior college. Y el club Spartans le pareció un lugar ideal.

“Spartans ha hecho cuatro luchadores olímpicos”, apuntó recordando al grupo encabezado por Espinal y Franklin Gómez.

Y apostó que, si quería ser boricua, tenía que vivir la experiencia puertorriqueña.

“Cómo voy a decir que soy boricua si no entreno en Puerto Rico”, dijo Smith.

Smith abundó que su lado boricua viene por los Marrero de Las Marías. Dijo que su padre Fernando es Marrero por el lado materno. Y contó que su madre Candice White lo dejó a con su padre cuando era un niño.

Sobre su clasificación olímpica, destacó que la misma se logra gracia a la disposición de los comprensivos entrenadores de Spartans. Ésto porque precisó que vino a Puerto Rico con la misión de que lo ayudaran a convertirse en olímpico porque su sueño era llegar a ese nivel, tanto en el estilo libre en el que acaba de lograr su clasificación, así como en el grecoromano, al que intentará clasificar en un futuro.

“Les dije: ‘ustedes mandan y yo hago. Si ustedes me entrenan, hago lo que ustedes digan’. Soy un atleta, un soldado”, dijo. “Y Franklín y Arturo me entendían. Sabían de dónde yo venía, y me dijeron ‘tienes que venir para verte, para ver si eres real’”.

Comenzó a representar a Puerto Rico en el 2022, en el Mundial Sub 23 de luchas, en donde finalizó con un noveno puesto.

En el 2023 entró en el ciclo olímpico. Representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en donde logró la medalla de plata en el estilo libre. También representó en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde quedó en quinto lugar.

Vio acción en el Campeonato Mundial y en el Panamericano de adultos, en donde ocupó la décimo sexta y séptima posición, respectivamente.

Y ahora, tan reciente como el pasado fin de semana cumplió su sueño de clasificar a una olimpiada en estilo libre en la división de 125 kilogramos.

“Todavía no lo he podido celebrar”, dijo Smith, quien luego del preolímpico vio acción en México en el Campeonato Panamericano de lucha sobre arena. “Trabajé fuerte, tuve ética de trabajo. Puerto Rico ha sido especial desde que logré la plata en San Salvador”.