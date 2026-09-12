El velocita puertorriqueño José Figueroa buscará este domingo cerrar su temporada entre la élite mundial de los 200 metros cuando compita en el Ultimate Championship de la World Athletics en Budapest, Hungría, con premios que podrían ir desde los $2,000 hasta el premio mayor de $150,000.

El puertorriqueño será uno de los 16 velocistas en acción en la prueba, cuyas semifinales y final se disputarán el mismo día. Las semifinales están programadas para las 12:18 p.m. y la final para las 2:38 p.m., en horario de Puerto Rico.

Los mejores cuatro corredores de cada una de las dos semifinales avanzarán a la carrera por el título. Con solo alcanzar la final, Figueroa aseguraría $10,000.

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World Athletics has revealed a series of innovations that will debut at the inaugural World Athletics Ultimate Championship in Budapest from September 11-13 🇭🇺



✅ Competition will be spread across three three-hour evening sessions featuring 28 finals



✅ The infield will be… pic.twitter.com/ypKV4Su4Hc — AW (@AthleticsWeekly) July 21, 2026

El sistema de premios también recompensa a los atletas que no avancen. El decimosexto lugar recibirá $2,000 y la cantidad aumentará $1,000 por posición hasta llegar a $9,000 para el mejor de los ocho semifinalistas eliminados.

En la final, el octavo lugar obtendrá $10,000 y el sexto, posición que Figueroa consiguió recientemente en la final de la Liga Diamante en Bruselas, recibirá $14,000. El cuarto lugar pagará $25,000, mientras que el tercero obtendrá $40,000, el segundo $75,000 y el campeón $150,000.

Figueroa llega con el tercer mejor registro mundial de 2026, los 19.76 segundos que marcó en Santo Domingo 2026. Entre sus principales rivales estarán Kenneth Bednarek, Letsile Tebogo y Sinesipho Dambile.