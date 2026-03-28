Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Magnitude, bajo la monta del jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, se impuso hoy sábado al favorito de la carrera, Forever Young, y ganó la Copa de Oro de Dubái, en el primer gran acontecimiento deportivo al aire libre en la región desde el estallido de la guerra de Irán.

La Copa de Oro de Dubái, conocida como la Dubai World Cup en inglés, es considerada la prueba hípica con el premio más alto en el mundo. Por la tanto, la prueba más rica de hipismo. La prueba reparte $12 millones de dólares.

El caballo estadounidense de 4 años, montado por Ortiz y entrenado por Steven Asmussen, resistió con éxito el decidido esfuerzo del japonés Forever Young, con Ryusei Sakai a bordo, para ganar el primer premio de casi 7 millones de dólares.

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Meydaan fue tercero, seguido de Imperial Emperor, ambos caballos irlandeses.

La carrera de 9 caballos estaba dotada con un total de 12 millones de dólares en premios.

Ortiz no tuvo reparos en declarar la victoria la más grande de su carrera.

“Es la Dubái World Cup. Es un sueño hecho realidad y estoy bien contento de estar aquí. Muy feliz por mi familia, mi mamá y mi papá. Me hubiera encantando haberlos tenido a todos conmigo hoy”, dijo en una entrevista tras la carrera.

La carrera se celebró a pesar de la cancelación de otros grandes acontecimientos deportivos en la región desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques iniciales contra Irán el 28 de febrero.

Los Grandes Premios de Fórmula 1 programados para abril en Bahréin y Arabia Saudí fueron suspendidos, mientras que la UEFA suspendió un partido de fútbol entre Argentina y España conocido como la Finalísima que en principio iba a disputarse en Qatar el viernes.

"When I looked to my side passing the 600 meters, I saw Forever Young, and I knew it was time to go." 💬@jose93_ortiz shares thoughts and emotions after going gate-to-wire in the G1 $12 million Dubai World Cup aboard Magnitude! 🏆



Congrats to everyone involved! pic.twitter.com/A0Gmbcm0Bk — TwinSpires Racing 🏇 (@TwinSpires) March 28, 2026

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.