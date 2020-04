El jinete boricua José Luis Ortiz está listo para regresar a la silla, pero no lo hará por ahora.

Ortiz está rehabilitado de su fracturada muñeca derecha, la que requirió una cirugía en febrero pasado, luego de salir herido en esa área cuando un caballo lo desmontó.

“Este tiempo me ha servido para recuperar”, dijo el jinete premio Eclipse del 2017.

El tiempo al que Ortiz se refiere es al que utilizó para rehabilitar en marzo, luego de que hizo un intento de montar por tres días y desistió de la idea porque aún sentía molestia en la muñeca.

“Ya el médico me había dado de alta. Monté tres días con molestias. El médico me lo había dicho. Pude haber seguido montando así”, dijo.

Pero en esos días en que intentó el regreso, en los jockeyrooms y en los hipódromos se discutía el tema del coronavirus versus el seguir dando carreras en vivo.

Varios jinetes, como su hermano, el destacado Irad Ortiz, hijo, decidieron no seguir montando durante la emergencia del coronavirus.

José Luis dijo que el coronavirus fue lo que inclinó la balanza a dejar de montar.

“El coronavirus me empujó a quitarme. A lo mejor, si el coronavirus no hubiese pasado, no me hubiese quitado”, dijo.

Igualmente hizo hace dos semanas el jinete carolinense Manuel Franco, luego de ganar el Florida Derby con el caballo del momento, Tiz the Law.

De paso, José Luis está aprovechando el freno para pasar tiempo prolongado y de calidad con su familia, lo que no hacía en nueve años, desde que debutó en Estados Unidos en el 2012.

José Luis señaló a Nueva York o Kentucky como el lugar donde realizará su regreso a las montas cuando esos estados reanuden sus circuitos de carreras. Dijo que no montará en ninguno de los pocos hipódromos que se mantiene activos, como el Gulfstream Park de Miami.

Y dijo que anticipa una temporada agitada cuando todo regrese a la normalidad para llegar al Kentucky Derby de septiembre.

“Si van a querer correr las carreras que se han perdido por el coronavirus, va a ser una temporada busy. Espero que el mes que viene comencemos a montar”, dijo.