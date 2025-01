Kansas City, Missouri. Los Bills y los Chiefs se han enfrentado siete veces en aproximadamente cuatro años, generando una rivalidad tan intensa y competitiva que el safety de Kansas City Justin Reid admitió que los campeones del Super Bowl simplemente asumen que se toparán con Buffalo dos veces al año.

Una vez en la temporada regular y otra en los ‘playoffs’.

Entonces, los Chiefs empiezan a prepararse desde los meses de descanso, estudiando todo lo que Buffalo hace en ofensiva y defensiva con la mirada puesta en enero. Y parece estar dando resultados.

Aunque los Bills han ganado los cuatro enfrentamientos en la temporada regular, y les han propinado a los Chiefs una de sus dos derrotas esta campaña, Kansas City ha triunfado en los tres duelos disputados en la postemporada.

Los Chiefs intentarán hacerlo de nuevo el domingo por la noche en su intento por conseguir un tercer Trofeo Lombardi consecutivo, algo sin precedentes. Los Bills tratarán de poner fin a lo que rápidamente se está convirtiendo en una maldición de postemporada, al vencer finalmente a Kansas City por el campeonato de la Conferencia Americana (AFC).

“Siempre recuerdas la sensación de no lograrlo. Eso te queda por un tiempo, y realmente no se va”, dijo el quarterback de Buffalo, Josh Allen. “Pero, creo que cada año que pasas en esta liga, aprendes más cosas sobre ti mismo, sobre tu equipo, sobre el juego del fútbol americano. Estamos simplemente agradecidos y humildes por tener otra oportunidad”.

No es de extrañar que los Bills y los Chiefs se hayan encontrado tan a menudo, o que se estén topando de nuevo, si se toma en cuenta la constelación de figuras que reúnen.

Allen podría estar encaminado a su primer premio al Jugador Más Valioso esta temporada, mientras que Patrick Mahomes, su homólogo de Kansas City, ya tiene dos.

Los Bills cuentan con James Cook y Amari Cooper en la ofensiva, Gregory Rousseau y Von Miller en la defensa, mientras que los Chiefs tendrán a Travis Kelce, DeAndre Hopkins, Chris Jones y Trent McDuffie en el campo el domingo por la noche.

Casi seguramente tendrán también a Taylor Swift en una suite de lujo.

Hablando de poder estelar.

“No creo que nadie esté haciendo de esto un momento demasiado grande. Todos saben lo grande que es”, dijo Mahomes, con foja de 4-2 en encuentros por el título de la AFC con ambas derrotas en tiempo extra. “Pero al mismo tiempo, tenemos que seguir nuestro proceso”.

Después de todo, ¿por qué cambiar algo que funciona?

En cuanto a los Bills, que no han vuelto al Super Bowl desde que perdieron ante los Cowboys en su cuarta aparición consecutiva en la temporada de 1993, todas esas derrotas en los playoffs ante Kansas City a lo largo de los años han sido desgarradoras.

Anotaron los primeros nueve puntos de la final de la AFC de 2020 antes de ser superados 38-15 el resto del camino. En la ronda divisional del año siguiente, Buffalo tomó la delantera con un touchdown cuando quedaban 13 segundos, nada más para ver cómo Mahomes llevaba a los Chiefs a un gol de campo para igualar al agotarse el tiempo y luego vencerlos con un touchdown en tiempo extra. Y en la ronda divisional del año pasado, una carrera corta de touchdown de Isiah Pacheco con 40 segundos restantes llevó a los Chiefs a una victoria 24-20 en Buffalo.

“Se siente como un juego divisional. Nos conocemos muy bien, ellos nos conocen”, dijo Reid sobre jugar contra los Bills. “En el receso previo a la campaña nos preparamos el uno para el otro porque sabemos que nos enfrentaremos dos veces, porque parece suceder cada año. Y siempre es un desafío, pero es uno que esperamos con entusiasmo, y algo bueno para todos los aficionados”.

Baches en el camino

Los Bills tienen récord 0-4 en los playoffs como visitantes bajo la gestión de Sean McDermott, y han perdido siete duelos seguidos desde una victoria 29-10 en Miami en la final de la AFC tras la temporada de 1992. Dos de sus derrotas han sido en tiempo extra, una por 22-19 en Houston en la ronda de comodines de 2019 y aquel revés de 42-36 en Kansas City en la ronda divisional de 2021. También está la derrota 22-16 en Tennessee en la ronda de comodines de 1999 que se decidió en una devolución de kickoff en los segundos finales.

Hombre de riesgo

McDermott nunca será considerado el mayor apostador de la NFL en cuartas oportunidades, pero el entrenador de los Bills ha sido uno de los más exitosos esta temporada. Buffalo convirtió 16 de 22 oportunidades en la temporada regular para un 72,7% de éxito, el segundo mejor en la liga. Es una gran mejora respecto a la primera temporada de McDermott, cuando los Bills convirtieron 2 de 15.

Refuerzos

Los Chiefs no contaron con el lesionado pass rusher Charles Omenihu ni con el cornerback Jaylen Watson en noviembre, cuando los Bills los vencieron por 30-21. Omenihu no regresó de su lesión de rodilla durante dos semanas más, y Watson no volvió luego de fracturarse un tobillo sino hasta la victoria 24-13 sobre Houston en la ronda divisional. Ambos podrían ser protagonistas para frenar a Allen y compañía el domingo.

Pérdidas de balón

Los Bills tuvieron un diferencial de pérdidas del balón que lideró la liga, de más 24 en la temporada regular, y están más 3 en dos duelos de playoffs. Los Chiefs tuvieron sólo más 6 en la temporada regular, pero están más 11 y no han perdido un balón desde que jugaron contra Buffalo en la Semana 11.

“Cada equipo que ha cuidado el balón, que ha ganado la batalla de los balones sueltos, ha ganado el juego (en los playoffs) hasta ahora”, dijo Mahomes. “Eso es importante para nosotros. Buffalo hace un gran trabajo en eso. No creo que hayan perdido una batalla de balones sueltos esta temporada”.

Bajo presión

Los Chiefs lograron ocho capturas de quarterback contra los Texans el fin de semana pasado, el segundo mayor número en un encuentro de playoffs en la historia de la franquicia. Pero llevar a Allen al suelo es una tarea difícil: fue capturado 17 veces en la temporada regular, y Kansas City no logró hacerlo en absoluto.

“Una vez que lo has sujetado, sabes que será difícil de derribar”, dijo el entrenador de los Chiefs Andy Reid.