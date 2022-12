Amaliel Vega Quintero se está preparando para lo que será su próxima travesía.

A partir de febrero de 2023, Vega Quintero arrancará en una motora desde Madrid, España, y por los próximos dos años, visitará 30 a 33 países hasta llegar a Egipto. No es la primera vez que el joven emprende un extenso peregrinaje. En octubre de 2021, el puertorriqueño hizo una similar, pero en bicicleta desde Ciudad México, México, atravesando múltiples países de Centro y Sur América hasta culminar en Buenos Aires, Argentina el pasado febrero.

“Me propuse cumplir con los cinco elementos para recorrer el mundo. Ya hice bicicleta, ahora será en motora, para después mochileando, en combi (van Volky) y velero. Vendí mi motora, también estoy vendiendo mi auto y trabajando limpiando patios para acumular el dinero suficiente para hacer el viaje”, compartió.

Vega está a punto de completar el proceso para adquirir el permiso internacional requerido para conducir un vehículo de motor. Una vez llegue a España, comprará una motora BMW 800 para darle rienda suelta a las aventuras que le esperan en el camino.

“El viaje será de dos años porque la idea no es salir y llegar a Egipto solamente, es disfrutar y aprender de las culturas de cada uno de los países”, continuó.

Fue durante la expedición en bicicleta por Centro y Sur América cuando nació la idea de hacer algo similar en motora por Europa.

“Cuando estaba haciendo el recorrido en bicicleta vi a otras personas que lo hacían en motora y me dije que si ellos pueden, también puedo. Me paso viendo vídeos de un muchacho de España que estuvo cinco años viajando en motora. Esta vez será el mismo concepto. Llevaré mi caseta, mi cocina, me quedaré en hostales y haré distintos trabajos para seguir financiado el viaje”, aseguró Vega, quien estimó que requerirá entre $15,000 y $20,000 para costear su ambición.

“Quiero seguir viajando. Cada uno tiene unos sueños y el mensaje es que no importa la edad, hay que luchar por ellos hasta cumplirlos”, concluyó.