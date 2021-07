Alison Montalvo quiere volver a hacer judo en el club de Guaynabo. Cuanto menos, Alison quiere respirar el aire ambiental.

Dos condiciones físicas se apoderaron del cuerpo de la joven de 19 años a raíz de padecer un dengue en el 2014 y desde entonces esta no ha podido salir de su hogar para completar sus sueños deportivos y artísticos, como hacer judo y ser fotógrafa.

A Montalvo le diagnosticaron encefalomielitis miálgica en el 2015 luego del dengue. Luego del huracán María en el 2017, le diagnosticaron con Sensibilidad Química Múltiple. La primera condición le produce una fatiga extrema y la segunda una intoxicación a cualquier químico, inclusive el olor a camisa nueva.

Ambas condiciones la confinan a su hogar porque el exterior la intoxica.

“Si alguien está lavando con clorox, me intoxica. Luego de María, con los gases de las plantas eléctricas, mi cuerpo no desintoxica y tengo altos altos niveles de químicos en el cuerpo. Cada cosa que huelo o entra por la piel, me intoxica”, reveló la joven.

“Quiero mejorar. Soy joven y puedo mejorar. Una vez mejore, puedo seguir siendo todo lo que soy”, dijo.

Para ayudarse, Alison, su madre Sara y su hermana Grace lanzaron una campaña TodoporAlison.com para que la ciudadanía le ayude a recaudar fondos para habilitar su hogar con el equipo necesario que le ayude a aislarla de todos los químicos que le provocan fatiga y intoxicación. En la medida en que Alison logra aislarse, la joven podrá rehabilitarse de sus condiciones.

La campaña en pro de Alison está en redes sociales bajo el nombre @todoporalison.

La campaña no solamente está en sus redes sociales y páginas web, sino que será promovida por los atletas olímpicos y paralímpicos, los judocas Melissa Mojica y Luis Jabdiel Pérez, respectivamente.

En ese objetivo estamos todos, de visibilizarla y que la gente sepa la necesidad primordial que ella tiene” - Luis Jabdiel Pérez / Judo paralímpico

Este lunes, Alison le hizo llegar a Mojica, Jabdiel y sus equipos de trabajo una camiseta de promoción para que los atletas la lleven hasta Tokio, sede de los Juegos Olímpicos, para ayudar en la causa.

“Vamos a llevar a Alison en nuestras maletas para todas las partes. A Alison la conocí a los 10 años haciendo judo aquí en su club de Guaynabo, su casa. La primera vez mi coach me la presentó y me dijo “ésta es la princesa del club, la más fuerte, y fue bien chulo hacer un combate, yo de adulto y ella una niña. Hicimos una amistad tremenda hasta el día de hoy, que todavía seguimos apoyando su proceso de Todo por Alison para que ella alcance su sueño de tener su hogar adaptado, con las mejores condiciones salubrista para su desarrollo, como ella lo merece. En ese objetivo estamos todos, de visibilizarla y que la gente sepa la necesidad primordial que ella tiene”, dijo Pérez, quien es paralímpico de judo debido a que es ciego.

Curiosamente, el diseño de la camiseta que promoverá la ayuda para Alison ilustra su estilo de vida actual. El diseño es una imagen de ella retratando con una cámara profesional desde su ventana. Así lo diseñó la propia joven que no puede salir de su hogar a retratar.

“Tomo fotos por mi ventana. Es mi manera de conectar con la naturaleza porque no puedo salir. Así es que aprovecho y veo las cosas. Así llevo el mensaje de Todos por Alison”, dijo.

La ayuda que reciba Alison es para mejorar las condiciones de su hogar. La lista de necesidades es larga. Pero algunos artículos abarcan desde purificadores de aguas y aire, ventanas y puertas que la separen completamente de ambiente externo, accesibilidad al baño, a la cocina, hasta un vehículo adaptado en que se pueda transportar a las citas.

“Tiene que estar habilitada en una burbuja”, dijo Grace. “Se hace un llamado a todo el que pueda ayudar, ya sea ingeniero, arquitecto, contratista, empresas, marcas, porque necesitamos todo tipo de ayuda. Es muy abarcador. Todo el que pueda levantar la mano,puede ayudar”, agregó Grace.

La familia necesita la ayuda ahora que Alison tiene 19 años y la juventud la ayuda a que puede rehabilitarse de las condiciones.

“Este es el momento en que la ayuda puede ser útil. Ella es jóven. Sus células con jóvenes”, dijo su señora madre.