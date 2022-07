Eugene, Oregon. El sector de los jueces boricuas también está presente en el Campeonato Mundial Oregon 2022 de atletismo para unirse a la particpación atlética, administrativa, técnica y médica.

Cuatro jueces boricuas, incluyendo uno de ascendencia boricua y que está aquí bajo la bandera de Estados Unidos, trabajan en Oregon 2022 tanto en los eventos de pistas y campo, como en carretera.

Liderados por el veterano Cándido Vélez y Michael Serralta, el sector de los oficiales también está aquí bien representado por jueces que le ha dado la vuelta al mundo con World Athletics.

“Cumplo 43 años (de oficial). Desde el 1979 (Juegos Panamericanos San Juan 79) que inicié. Desde entonces he ido a España, Finlandia, Polonia, Corea”, dijo Serralta.

“Cándido (Vélez) ha viajado más todavía. Lo importante es que hemos hecho muchas amistades. Me iba a retirar en el 2018, pero mi querido exjefe Víctor López me pidió que me quedara para ayudar a la nueva administración de Nacac”, agregó Serralta al mencionar al boricua expresidente de la Confederación de Norte, Centro y del Caribe de Atletismo (Nacac).

Otro de los jueces que está aquí es José Fernández, quien trabaja como voluntario y quien se abre camino hacia la alta jerarquía de los oficiales.

“Soy juez. Solicité y entré como voluntario”, dijo Fernández. “Uno va por escala. Nivel I, que es nivel nacional. Luego viene Nivel II, III…que te lleva a eventos mundiales. Soy Nivel I y aquí trabajo como voluntario. Es algo que me apasiona, que me ayuda a desarrollarme, personalmente. Hay sueños que no se dieron como atletas, pero se logran con otras oportunidades”.

Richard Roberts Tirado es otro juez boricua que está aquí. Roberts Tirado es nacido y criado en Nueva York. Reside en California y está aquí representando el sector de oficiales de Estados Unidos.

Roberts Tirado dijo que tiene un abanico de funciones en el deporte.

“Soy juez de Nivel IV, el más alto nivel. Soy masajista deportivo, licenciado. Soy gerente de equipos en Estados Unidos y soy entrenador”, dijo.