Ángel ‘Junior’ Cordero reaccionó resignado a la decisión de su jinete John Velázquez de buscar otro agente en la etapa más madura de su carrera.

Cordero fue hasta el sábado el agente de Velázquez. Lo era desde el 1993 cuando se retiró de su carrera como jinete y se adentró en la de agente. Hablando en Nueva York, el miembro del Salón de la Fama del Hipismo desde el 1988 asegura que no está molesto con Velázquez, a quien ayudó a entrar a la hípica en Estados Unidos y a quien encaminó a también ser exaltado al Salón de la Fama en el 2012.

“Él quiere tratar algo nuevo y no lo culpo”, dijo Cordero al Daily Racing Form este martes. “No solamente ha sido parte de mi familia, sino que también ha sido mi mayor fuente (de ingreso). Eso lo aprecio. No tengo remordimientos. No estoy molesto. Él está en su derecho a cambiar. Es como, si el jefe te despide, él está en su derecho a hacerlo".

Las montas de Velázquez han producido sobre $400 millones de ganancias. Un buen porciento de ese dinero ha sido acumulado entre la conexión de Velázquez y Cordero. Velázquez es el número uno de por vida en esa estadística en la hípica de Norteamérica.

Velázquez anunció el sábado pasado que cambió de agente. El lugar de Cordero lo tomará Ron Anderson, quien ha manejado las carreras de jinetes miembros del Salón de la Fama, como Jerry Bailey, y el destacado dominicano Joel Rosario. Explicó que buscaba un agente nuevo en esta etapa de su carrera, que se extiende desde el 1990.

Velázquez, de 48 años, y Cordero, de 77, tienen una relación de amistad desde que el primero se mudó a montar en Estados Unidos el 1990. Velázquez se mudó con Cordero para montar en los circuitos de Nueva York, en donde tuvo un rápido éxito, como lo tuvo su mentor desde la década del 60.

Juntos, Velázquez y Cordero ganaron dos veces el Kentucky Derby y Belmont Stakes, entre cientas victorias en carrera de Grado 1. Ganaron como conexión carreras internacionales como Dubai World Cup en los Emiratos Árabes y la Kind Stand Stake en Inglaterra .

Como jinetes, ambos son dos veces ganadores del premio Eclipse, miembros del Salón de la Fama y ganadores de sobre 6,000 carreras.

Cordero también ganó las tres carreras de la Triple Corona en años separados y obtuvo sobre 7,000 triunfos en su carrera. Logró tres triunfos en el Kentucky Derby.

El Rey de Saratoga, como le llamaron a Cordero por su dominio en ese hipódromo niuyorquino, es agente del también boricua, el carolinense Manuel Franco, quien junto a Velázquez, los hermanos Ortiz, Irad y José Luis, lideran a los destacados jinetes del patio en los circuitos de Estados Unidos.

Franco y Cordero son conexión este año en la importante monta de Tiz the Law, un caballo que parece contendor al Kentucky Derby 2020.