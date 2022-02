"¡El día 1 está completado!

Me he mantenido firme y he hecho algunas carreras muy sólidas, sobre todo teniendo sólo 4 días para aprender esta pista. Gracias a todos los que me han animado.

¡Definitivamente siento el amor!

Mañana corro a las 8:20am hora de 🇵🇷"

📷@juegosolimpicos pic.twitter.com/rdbhsCAi8d