Michael Romano, padre de la ahora clasificada olimpica Kristen Romano, fue quien llevó a su hija al mundo de la natación y desde el cielo puede ver los frutos.

Romano falleció en febrero del 2023, luego de una batalla con el cáncer, pero este lunes debe estar saltando a la piscina eterna con la clasificación de Kristen a los Juegos Olímpicos París 2024.

La atleta, quien le dedicó a su recién fenecido padre las cuatro medallas que conquistó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, celebró la clasificación junto a su padre.

“¡Papá, lo logramos!”, escribió la nadadora en su cuenta de Instagram.

Romano es una de cuatro atletas de natación boricua que verán acción en París 2024. El nadador Yeziel Morales, así como los clavadistas Maycey Vieta y Emanuel Vázquez son los tres tres atletas.

Romano, de 24 años, agregó en su mensaje en Instagram la felicidad que le trajo la clasificación olímpica luego tanto esfuerzo y sacrificio durante el ciclo olímpico.

“Las palabras no son suficientes para expresar la emoción y orgullo que siento al anunciar que he clasificado en mis primeros Juegos Olímpicos este verano en París. Los que conocen mi historia saben que todos los momentos bajos por los que he pasado en los últimos cuatros años han valido la pena, porque me han ayudado a llegar a este momento. Más importante, no sería mi historia completa sin los que me han apoyado sin condición desde el primer día”, escribió.

Romano ha representado a Puerto Rico desde el pasado ciclo olímpico, en donde conquistó medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.