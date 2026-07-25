Santo Domingo. Detrás de la atleta que la noche del viernes portó la bandera de Puerto Rico en la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 hay una familia que ha acompañado cada paso de su carrera.

Minutos antes del inicio de la ceremonia en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sus padres, Dayona Pizarro Calderón y José A. Ceballos Cirino, compartían la emoción de ver a Nathalys Ceballos alcanzar uno de los mayores honores que puede recibir un deportista, acompañados por Christian Rosa, esposo de la balonmanista, y su tía y madrina, Abioly Pizarro.

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“Este es un momento bien especial para nuestra familia. Desde chiquita ella la hemos llevado a las prácticas. Ha sido bien talentosa en todas las áreas”, compartió jubilosa Pizarro Calderón, quien se encontraba en la primera fila de uno de los palcos.

“Nosotros hemos estado con ella y con nuestro otro hijo (José Ceballos, hijo), que también es atleta. Junto a los dos”, añadió.

Pizarro Calderón contó que la emoción por el nombramiento de Nathalys como abanderada y la participación de ambos hijos en los Juegos ha sido compartida por toda la familia e incluso por los vecinos, muchos de los cuales no han podido contener las lágrimas.

“Vivimos en una comunidad humilde. Ella ha honrado su comunidad. Ella se ha ido viral por la humildad que ella tiene, y está más que bien merecido esto”, puntualizó la matriarca de la familia.

La abanderada, una de las veteranas de las llamadas Fieras del balonmano, es natural de Río Grande, municipio del noreste de Puerto Rico reconocido como un bastión del balonmano en la isla.

Por su parte, Ceballos Cirino reconoció que, aunque es un hombre de pocas palabras, estaba “que no cabía en la ropa” del orgullo al ver a sus hijos destacarse como atletas, en especial Nathalys.

“Nosotros veníamos del 1 al 8 de agosto, y cambiamos los pasajes para llegar el 22 de julio y estar hasta el 8 con ellos”, expresó el papá de los jugadores.

“He hablado con Nathalys y está supercontenta. Los atletas de su deporte y el resto de la delegación está bien contento con ella”, puntualizó Ceballos Cirino.