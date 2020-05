La primera y única ganadora de una medalla de oro en la historia olímpica de Puerto Rico, la tenista Mónica Puig, fue la más reciente protagonista de la serie de entrevistas ‘Conexión PUR’ que realiza el Comité Olímpico de Puerto Rico a través de sus plataformas de Facebook y de Youtube.

El martes en la noche, la tenista conversó desde Miami sobre diversos temas con los entrevistadores Natalia Meléndez y Gaby Acevedo.

Habló desde sus relaciones con su familia transformada ya en una tenista profesional, hasta de su cirugía, su meta de ganar un evento de ‘grand slam’ y lo que significaría para ella ser la abanderada de Puerto Rico en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, retrasados hasta el 2022.

PUBLICIDAD

“Sería un sueño ser la abanderada. Para mí, representar a Puerto Rico en Otras Olimpiadas es mi sueño y es lo máximo”, dijo la jugadora de 26 años.

Puig, quien debido a una cirugía de un codo no ha hecho su debut en el 2020, manifestó que la pandemia le ha venido bien a ella porque le ha dado tiempo de recuperación, aunque al principio el asunto de la pandemia le provocó ansiedad al nivel que tuvo que dormir junto a su madre.

Puig se ha mantenido rehabilitándose y ejercitándose ininterrumpidamente porque dijo querer estar preparada para el momento en que se normalicen las actividades y pueda regresar al tenis de la WTA, algo que extraña mucho.

“Vivo muy cerca del aeropuerto y cada vez que veo un avión pasar salgo a verlo. Lo extraño mucho”, manifestó la jugadora. “Lo extraño mucho y extraño todo lo que es ser una tenista profesional, pero a la misma vez he disfrutado mucho de estar en mi casa y de tener un break, porque la gira de nosotros va desde enero hasta noviembre, y es agotador”.

Para mantener su cuerpo en estado óptimo, Puig ha retomado una dieta combinación entre vegana y vegetariana porque entiende que su cuerpo debe estar lo más fuerte posible para no volver a sufrir lesiones como la que provocó su cirugía de codo.

“Trabajo en poner el cuerpo bien fuerte y el descanso me ha venido bien porque dentro de todo lo malo, me ha dado tiempo de recuperación y y tiempo para asegurarme de que mi cuerpo está lo más fuerte posible, 100% listo para competir y que no me voy a lastimar en un futuro”.

PUBLICIDAD

No obstante, esta opinó que mientras Florida, donde reside, se está preparando para abrir y relajar las restricciones provocadas por el coronavirus, entiende que el riesgo aún es muy alto y que es un poco temprano para regresar al deporte, lo que le asusta.

Además, conversó de rápido que tuvo que asimilar la fama luego de su medalla de oro en las Olimpiadas de Río de Janeiro y de que, al momento, “mentalmente, la mejor versión de Mónica está saliendo. Estoy expresándome más y me siento en mi mejor momento”.

Agregó que además de armar rompecabezas y figuras Lego con su hermano, ha tomado el pasatiempo de la lectura.