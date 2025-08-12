La esgrimista puertorriqueña Gabriela Hwang conquistó el martes la medalla de oro en sable femenino en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Hwang sumó la tercera presea para el país en estas justas continentales, y la segunda dorada tras el triunfo de Xavier Ruiz en los 100 metros pecho.

La puertorriqueña se impuso 15-8 sobre Catalina Borrelli de Argentina para asegurar el título panamericano junior.

En la fase de grupos, la boricua cerró con récord perfecto de 5-0, venciendo a Aurora Barrera (Guatema), Delilah Huai (Estados Unidos), Catalina Borrelli (Argentina), Ana Carvajal (México) y Violeta Escanlar (Uruguay).

En la ronda de 16, derrotó nuevamente a Escanlar por un contundente 15-0. En los cuartos de final, repitió marcador perfecto ante la chilena Constanza Manso y en las semifinales superó a la peruana María Galindo por 15-3.

De otra parte, el esgrimista puertorriqueño Sebastián García se quedó con la medalla de bronce al caer 15-10 ante el guatematelco Cristian Porras.

García concluyó la fase de grupos (A) con marca de 2-3. Pero, en la ronda de 16, García tomó revancha contra el argentino Franco Marchetti y lo venció, 15-4, asegurando su pase a los cuartos de final.

En dicha etapa, dominó,15-9, al ecuatoriano Tomás Aguinaga para asegurar suun lugar en el podio.