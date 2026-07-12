Doce años después de debutar en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Adriana Díaz llegará a Santo Domingo 2026 convertida en la veterana del equipo boricua de tenis de mesa.

A sus 25 años, además, será la atleta activa con más medallas de toda la delegación puertorriqueña, integrada por 442 deportistas. Suma 12 medallas; siete de oro, dos de plata y tres de bronce.

Cuando hizo su debut en Veracruz 2014, la utuadeña tenía apenas 14 años y era la promesa de un deporte que comenzaba a abrirse paso en la isla. Ahora, como líder de un grupo repleto de juventud, buscará mantener la tradición ganadora del tenis de mesa boricua en la justa regional.

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“Ay, no, ya veterana. Yo empecé muy joven”, compartió entre risas Díaz en un aparte con los medios de comunicación previo a la presentación de la delegación y el abanderamiento en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

“(Estoy) supercontenta. Siento que cada juego es una experiencia nueva. Estoy contenta de poder representar a mi país una vez más, de poder seguir trayendo medallas para Puerto Rico. Vamos a darlo todo”, añadió.

En la rama femenina, Díaz estará acompañada por Brianna Burgos, de 20 años, y Alondra Rodríguez, de 21, quienes competirán en sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de Kristal Meléndez, de 20, quien hará su debut.

Mientras, el equipo masculino lo integran Steven Moreno, de 16 años; Enrique Ríos, de 17; Ángel Naranjo, de 22, y Jabdiel Torres, de 23, todos debutantes en los Juegos.

Para Díaz, la juventud del grupo no representa una preocupación.

“Es un equipo joven, pero con muchas ganas. Ya he entrenado con muchos de ellos y he competido junto a muchos de ellos. Sinceramente, los veo superbien. Creo que vamos con un equipo sólido. En los Centroamericanos, siempre el tenis de mesa dice presente y esta vez no va a ser la excepción. Confío mucho en los chicos”, afirmó.

La competencia de tenis de mesa comenzará el 1 de agosto, una semana después de la inauguración oficial de los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto.

Como parte de su preparación para defender su presea dorada, Díaz decidió establecer su base de entrenamiento temporalmente en la isla antes de viajar a Brasil para su último torneo previo a Santo Domingo. Habitualmente entrena en Japón.

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“Para mí es bien importante este tipo de competencias porque representas a todo un país. Seguir representando en este tipo de eventos es lo más que me llena, es lo más que me da felicidad... Vamos a buscar el oro en los Centroamericanos”, manifestó.

Sobre la parada en Brasil, Díaz explicó que le servirá para conocer su nivel, ya que enfrentará a varias de las jugadoras que también competirán en la capital dominicana. Además, adelantó que el resto de la selección puertorriqueña también verá acción en el país sudamericano.

Díaz durante el abanderamiento de la delegación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( alexis.cedeno )

“Sigue poniéndose más difícil”

Díaz llegará a Santo Domingo como la número 19 del ranking mundial y primera de la región. La utuadeña viene de una gira internacional por Macedonia, Eslovenia y Los Ángeles.

“La verdad es que el tenis de mesa cada vez sigue poniéndose más difícil. Muchos asiáticos ahora mismo están en el top, pero (estoy) supercontenta de que me he logrado mantener en el top 20″, comentó la tenimesista.

Aunque dijo que recuperó puntos importantes durante sus más recientes participaciones -incluida una victoria en Eslovenia sobre la décima del globo, la alemana Sabine Winter-, Díaz aseguró que su principal objetivo es clasificar al WTT Finals, que se celebrará del 9 al 13 de diciembre en Hong Kong, China, y repartirá una bolsa de $1.3 millones en premios.

Tras los Juegos Centroamericanos, la puertorriqueña retomará de inmediato su calendario internacional y volverá a Japón, donde recientemente renovó contrato con el Kinoshita Abyell, el mismo club de la T-League con el que conquistó el campeonato la pasada temporada.

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“Terminé la liga de Japón con muy buen récord. Ellos fueron los primeros que se acercaron y me dijeron que si quería jugar de nuevo. Me querían mucho, claro, me fue muy bien en el año, y yo creo que de las mayores razones es porque estuve entrenando allí... No lo dudé dos veces y firmé”, dijo Díaz, quien terminó la campaña con marca de 4-3.

La temporada japonesa 2026-27 inicia a principios de este agosto, por lo que se perderá los primeros partidos. “Como voy a estar en los Centroamericanos, yo les dije a ellos y ellos saben que el país va primero”, manifestó.

Asimismo, estará ausente del Europe Smash, que se disputará del 8 al 16 de agosto en Suecia.

Adriana Díaz, Brianna Burgos, Edmarie León y Kristal Meléndez ( Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa )

Bad Bunny como aliado

A preguntas de los medios, Díaz también agradeció el respaldo que recibe desde 2025 de la estrella urbana puertorriqueña Bad Bunny, quien cubre gastos relacionados con su preparación.

La tenimesista destacó que el apoyo del cantante va más allá de la aportación económica y resaltó el interés genuino que ha mostrado por el deporte boricua.

“Es increíble. Lo he conocido varias veces y siempre me ha dicho lo importante que es para él el deporte. Todo su equipo de trabajo siempre está pendiente y me envían mensajes”, expresó.

“Siempre agradecida. Me encanta ver cómo es como persona, así que ahora nos apoye también en los Centroamericanos, no solo a mí, sino a toda la delegación”, relató Adriana, quien contó que, a diferencia de años atrás, cuando muchos desconocían qué significaba las letras PUR o dónde estaba ubicado Puerto Rico, ahora ya conocen por la trascendencia del artista.

“Así que orgullosa de ser de PR siempre”, sentenció.