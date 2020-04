La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) confirmó hoy, lunes, que atempera la situación competitiva universitaria con la emergencia de salubridad que vive Puerto Rico, cancelando la programación deportiva para el segundo semestre del año académico 2019-2020 --incluyendo las Justas de Atletismo-- y ofreciendo una extensión de la elegibilidad de los estudiantes-atletas afectados. La determinación la tomó la pasada semana la Junta de Gobierno de la organización por referendo.

El presidente de la Junta y rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, doctor Miguel Vélez Rubio, indicó que “al tener un panorama incierto en la estabilización del país y los efectos que causa la incertidumbre de la pandemia, tomamos la decisión prudente de cancelar la programación deportiva de este semestre. Además, determinamos dar el beneficio de extensión de elegibilidad a nuestros estudiantes-atletas. Confiamos que el próximo año académico volveremos con más fuerza y en mejor estado para continuar con nuestro compromiso de mantener vivo el deporte universitario y darle estabilidad a nuestros atletas y a nuestras instituciones participantes”.

La Liga ha estado trabajando día a día con los cambios oficiales que surgen a raíz de la crisis existente por la pandemia del coronavirus. El pasado, 14 de marzo se tomó la determinación de paralizar toda actividad deportiva previo al anuncio de la Orden Ejecutiva de las autoridades gubernamentales del país. Sin embargo, la extensión de la cuarentana hasta el 12 de abril y las implicaciones en la movilización de los ciudadanos afecta las fechas calendarizadas para la culminación de los torneos y la celebración del Festival Deportivo del segundo semestre a iniciarse el 18 de abril.

Por su parte, el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, abundó en que “el panorama deportivo no es igual que el académico. Las universidades se han rediseñado para continuar impartiendo el pan de la enseñanza a distancia. No obstante, nuestros estudiantes-atletas no están ni estarán en la mejor condición deportiva para los eventos. Es duro y difícil visualizarnos sin deporte, pero nos consuela que es por la salud de todos nosotros y de todo un país. Somos parte de un pueblo con el que estamos luchando para salir triunfantes de esta prueba mundial”.

El Comisionado de la LAI presentó ante la Comisión Ejecutiva de la Junta las recomendaciones del Consejo Administrativo, que lo componen directores atléticos, representantes estudiantiles y decanos de estudiantes, sobre el procedimiento de elegibilidad y estas fueron aprobadas tras ser sometidas a la consideración de todos los miembros de la Junta de Gobierno.

Estas son cinco: (a) extender la participación de los atletas de las disciplinas pautadas para el segundo semestre, 2019-2020, que no culminaron o no pudieron celebrarse a causa de la pandemia provocada por el COVID-19 con atletismo (Justas), baloncesto (femenino y masculino), fútbol (femenino), judo (femenino y masculino), natación (piscina larga femenino y masculino), porrismo, sóftbol femenino, tenis de mesa (femenino y masculino) y voleibol de playa (femenino y masculino); (b) en el caso de atletismo quedan excluidos los deportes de campo traviesa y el campeonato de relevos los cuales se celebraron y recibieron su premiación; (c) la extensión de participación aplicará exclusivamente a los estudiantes atletas que aparecen en los listados (rosters) de los deportes que había comenzado, y que fueron debidamente certificados por los Directores Atléticos en los deportes que no había comenzado. Esto no debe ser interpretado como un quinto año de participación deportiva; (d) los estudiantes atletas que se encuentran en su cuarto año de competencia y no pudieron completar su participación el segundo semestre del año 2019-2020, podrán participar en el segundo semestre del año 2020-2021 siempre que estén matriculados en una institución universitaria participante, y que cumplan con los criterios de elegibilidad; (e) Todos los estudiantes atletas que recibirán la extensión de su participación deberán cumplir con las normas de elegibilidad al momento de solicitar la misma.

Mientras, la premiación de los valores del año recibió el aval para llevarse a cabo una vez se normalice la situación del país.

“Debido a que se celebraron más del cincuenta por ciento de los campeonatos de la LAI en este año se validarán las marcas establecidas por los estudiantes atletas, se reconocerán los atletas más destacados y valiosos por los deportes finalizados en la tradicional premiación universitaria", puntualizo Sosa.

A lo que respecta a las metas deportivas del 2020-21, el Comité de Calendario está trabajando en su proyecto que será para su consideración en mayo próximo.

La LAI tenía en curso los torneos de baloncesto, softbol femenino, tenis de mesa y fútbol femenino, y las clasificatorias en agenda para las Justas de Natación y las Justas de Atletismo. Mientras, el Festival Deportivo incluía los campeonatos de Porrismo y Baile, judo, fútbol femenino, Justas de Natación, Justas de Atletismo, voleibol de playa y los deportes de torneo.

Esta sería la sexta ocasión que no se celebran los Justas de Atletismo, la primera de ellas por motivos de pandemia. Las restantes cinco han sido por diferentes motivos: 1934 y 1945 por impugnaciones de elegibilidad; 1937 y 1938 por conducta antideportiva entre fanáticos al finalizar las Justas de 1936; y, 1947, por huelgas estudiantiles.