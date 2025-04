“Si lo puedes soñar, lo puedes’ hacer. Tú lo puede’ lograr, solo tiene’ que creer. Hace falta fallar para verse crecer. Si no me va a matar, me va a fortalecer”.

Esta es la lírica que ha inspirado a muchos de los estudiante-atletas que suben al escenario deportivo del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

“Si lo puedes soñar” es una composición de un egresado universitario que hoy brilla a nivel internacional como cantante de trap latino y será uno de los homenajeados en las Justas de Atletismo 2025. Este es el exnadador de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Humacao y plusmarquista de los 200 metros pecho, Eladio Carrión.

El humacaeño junto al profesor y jabalinista en la década de 1970 por la UPR de Río Piedras, Humberto Cintrón, fueron presentados en la conferencia de prensa como las personalidades deportivas que se le dedicarán el evento cumbre del multidisciplinario campeonato universitario en su nonagésimo sexto aniversario.

“La LAI ha tenido un producto deportivo y académico que trasciende las longitudes de nuestra isla. Eladio Carrión ha usado el arte de la música, la filantropía y tiene una huella que prevalece desde 2013 en la natación universitaria con su tiempo de 2:16.36 en los 200 metros estilo pecho”, dijo el comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez Ramírez.

Eladio Carrión posa aquí con un grupo de atletas de la UPR de Humacao, institución en la cual estudió y por la cual compitió en la LAI. ( Suministrada )

“Por otro lado, tenemos al profesor Humberto Cintrón destacado en la jabalina con los Gallitos para 1970. Este trascendió en la administración deportiva como director atlético de la UPR de Bayamón innovando los programas deportivos del sistema de la UPR. En el ámbito internacional fue propulsor de la transformación técnica en eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos. Con el Comité Olímpico de Puerto Rico supervisó la fase técnica de las delegaciones olímpicas de 1992 hasta 2008″, mencionó Sosa.

Carrión estuvo presente en el momento que el Comisionado hizo el anuncio, compartiendo con los estudiantes-atletas que asistieron a la conferencia de prensa.

“Es un gran honor recibir una dedicatoria tan especial como esta. Desde mi trayectoria como atleta hasta mi carrera artística, y, sobre todo, como puertorriqueño, me llena de orgullo no solo este reconocimiento, sino también ver cómo el deporte en Puerto Rico sigue creciendo y ganando fuerza”, dijo el exnadador, que recién estrenó su octavo álbum “Don Kbrn”.

Eladio Carrión recordó durante la presentación que ser atleta de la LAI marcó su vida. ( Suministrada )

“Recuerdo con mucho cariño mi etapa como atleta universitario en la LAI. Fue una experiencia inolvidable que marcó mi vida y, sin duda, influyó en la persona que soy hoy. Aún conservo amistades de ese tiempo, algunos de los cuales hoy siguen dedicados al deporte como entrenadores, y otros que trabajan por el crecimiento y desarrollo del deporte de la isla.

Como todo un competidor y triunfador en el deporte y las artes, Carrión reafirmó su compromiso con los atletas.

“Siempre voy a respaldar a los atletas de mi isla, porque sé que aquí hay talento de sobra. A los jóvenes atletas: sigan luchando por sus sueños, crean en ustedes y jamás se rindan”, concluyó el ganador de un Latin GRAMMY por mejor canción rap/hip-hop en 2023 por “Coco Chanel”.

Ambos egresados de la LAI y del sistema educativo del estado, la UPR, estarán recibiendo su homenaje en el estadio centroamericano José Antonio Figueroa Freyre de Mayagüez el sábado, 3 de mayo, día que finaliza el Festival con las Justas de Atletismo.

Competencia que fortalece a Mayagüez

El Festival Deportivo fortalece a la ciudad sede, Mayagüez. Le brinda un espacio de exposición a todos los integrantes que hacen posible el evento que se llevará a cabo del 23 de abril al 3 de mayo.

El alcalde de la Sultana del Oeste, ingeniero Jorge Ramos Ruiz, destacó que, “en Mayagüez estamos listos para recibir a miles de atletas, estudiantes y visitantes en la Liga Atlética Interuniversitaria. Hemos reforzado la seguridad y asegurado que todas las facilidades deportivas y de recreación estén en óptimas condiciones para garantizar un evento seguro y exitoso.”

La fiesta deportiva iniciará el miércoles, 23 de abril con la final de sóftbol femenino (parque Hermes Acevedo); el voleibol de playa (24 al 27 de abril, Litoral “Shorty” Castro); el judo (26 de abril, coliseo Rafael Mangual en la UPR de Mayagüez); baloncesto (26 al 29 de abril) Justas de Natación (26 al 30 de abril, complejo acuático Carlos Berrocal en la UPR de Mayagüez); fútbol femenino (29 y 30 de abril, estadio José Antonio Figueroa Freyre); Justas de Atletismo (1 al 3 de mayo, estadio José Antonio Figueroa Freyre); tenis de mesa (1 de mayo, coliseo Rafael Mangual en la UPR de Mayagüez); baile y porrismo (2 de mayo, Palacio de Recreación y Deportes).

“Además de ser un gran evento deportivo, representa una celebración para toda la ciudad. Durante estos días, Mayagüez ofrece a nuestros visitantes una gran variedad de opciones gastronómicas, comerciales y de entretenimiento, además de una vibrante agenda cultural que hará de esta experiencia una inolvidable para todos los que nos visitan. ¡Los esperamos!”, añadió Ramos Ruiz.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la LAI y rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Agustín Rullán Toro, destacó el impacto positivo que ha tenido el evento en la ciudad anfitriona.

“Mayagüez continúa demostrando su excelencia como sede de eventos deportivos. Las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones. Esto refleja el interés por seguir promoviendo el deporte y el bienestar en la región”, expresó Rullán Toro.

De hecho, el recinto mayagüezano de la UPR, albergará tres campeonatos este año: judo, natación y tenis de mesa. Mientras, debido a la remodelación de la pista del complejo atlético, los eventos de lanzamiento de las Justas de Atletismo, programados para el 1 y 2 de mayo, se trasladarán temporalmente a la pista Luis F. Sambolín de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en San Germán.

“Las Justas de la LAI son un evento emblemático que resalta el talento de nuestros atletas universitarios. Cada año, ellos se preparan con disciplina y dedicación para esta competencia, y es motivo de gran entusiasmo verlos demostrar sus habilidades en esta plataforma. Para nuestra comunidad universitaria, es un orgullo ser parte de este escenario deportivo que fomenta el desarrollo atlético y el espíritu competitivo”, afirmó el Rector.

UAGM y Sagrado, universidades líderes en sus respectivas copas

Al caer el telón el 3 de mayo, la Universidad Ana G. Méndez y la Universidad del Sagrado Corazón estarán esperando los resultados que las puedan certificar como ganadoras de la Copa Luis F. Sambolín y Copa Comisionado, respectivamente. Estos dos premios son otorgados al concluir el año académico-deportivo, tras las universidades miembros de la LAI sumar todos los puntos acumulados en la programación deportiva anual.

¿Cómo está la puntuación?

Las Taínas y los Taínos de la UAGM, actuales campeones, están en control de la copa para universidades con censo mayor de 6,000 estudiantes con 1,635 puntos. Los Tigres y las Tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico están en la segunda posición con 1,470 puntos. Muy cerca se encuentran las Juanas y los Tarzanes de la UPR de Mayagüez con 1,440 puntos.

Por su parte, las Delfinas y los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón, quienes buscan la quinta copa Comisionado de manera consecutiva entre las instituciones con menos de 6,000 estudiantes, están sólidos con 785 puntos. El segundo y tercer lugar lo tienen los Vaqueros y las Vaqueras de la UPR de Bayamón con 615 puntos y las y los Jaguares de la UPR de Carolina con 610 puntos, respectivamente.