Este lunes la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) tendrá una reunión para evaluar si el Festival Deportivo de este semestre seguirá teniendo la ciudad de Ponce como sede.

El comisionado de (LAI), Jorge Sosa llegará a esa reunión con la información recibida de conversaciones personales con el Director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano; la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita’ Meléndez y el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Sosa se reunió con Huérfano el miécoles, con Meléndez el jueves y el viernes está en agenda con Reyes.

El Festival Deportivo está pautado para celebrarse del 19 al 25 de abril con competencias de natación, sóftbol, porrismo-baile y el plato fuerte, las tradicionales Justas de atletismo.

Ponce ha sido uno de los municipios de la zona sur afectados por los temblores ocurridos desde el 28 de diciembre que mantienen a miles de personas refugiadas y que han causado daños a muchas estructuras.

“Lo que hecho es recopilar toda la información posible para llevarla ante la Junta para que puedan tomar un decisión informada. Para que consideren la seguridad en el montaje del evento”, dijo Sosa a Primera Hora.

“En el complejo de natación Víctor Vassallo le van a hacer unas reparaciones a unos motores de la piscina, pero no tiene nada que ver con los terremotos, no tiene daño estructural. El (Auditorio) Pachín Vicens tiene unas roturas de paredes no estructurales y el (Estadio) Paquito Montaner no ha sido certificado aún porque todavía hay unas carpas instaladas allí. Voy a enviar al director de atletismo Jorge ‘Yoyo’ Ortiz para ver los daños que pueda haber por la utilización de la pista en estos días. El parque de sóftbol de Los Caobos está en perfectas condiciones, aunque el estacionamiento está ocupado por FEMA”, añadió Sosa sobre las condiciones en que se encuentran las inslataciones que se usan en Ponce para el Festival Deportivo.

El Montaner está siendo usado como un centro de operaciones tras la emergencia y en el estacionamiento que comparte el estadio y el auditorio hay personas refugiadas.

“En el estacionamiento del Pachín y el parque hay una carpa para que la gente que se siente insegura en sus casas puedan ir allí a dormir. Las carpas instaladas en el Montaner se espera sean removidas para el 20 de febrero y la población de 1,000 personas allí, se espera sean reubicadas para el 26 de marzo”, manifestó Sosa sobre otros factores a considerar a la hora de tomar una determinación.

Sosa dijo que considerarán también la situación en el casco urbano de Ponce, en el que varias estructuras han tenido serios daños. En esa área es que tradicionalmente se celebran las actividades artísticas relacionadas a las Justas. El complejo recreativo La Guancha, en el que también se reúnen miles de personas durante el festival, está cerrado debido al impacto de los terremotos en el área.

“En el centro urbano hay calles que están cerradas y hay estructuras antiguas que han sufrido daños por los temblores. Cuando hablamos de la fiesta cultural, tenemos la preocupación de como desalojar las 50,000 a 100,000 personas que pudiera haber en esa zona”.

De no celebrarse el Festival Deportivo en Ponce, Sosa anticipó que existen varias alternativas.

“Una alternativa es que se celebre el festival en San Juan. Otra alternativa es Mayagüez y otra es que no se celebre el festival y que se hagan grandes finales (por deporte) en diferentes lugares”.

En adición al Montaner, el otro estadio de atletismo en Puerto Rico con las gradas y facilidades permanentes para una evento como las Justas es el Estadio Centroamericano de Mayagüez. Pero hay más opciones, explicó Sosa.

“En San Juan está la pista del Parque Central, pero habría que crearle unas gradas (temporeras), como lo hacen en el Puerto Rico Open”, dijo Sosa mencionando el torneo internacional de golf que anualmente se realiza en el campo de juego de un hotel.