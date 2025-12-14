La ponceña Karla Sanyet y el orocoveño Alexander Torres salieron victoriosos en la edición #54 del Maratón La Guadalupe de Ponce celebrado este domingo.

Sanyet, la líder histórica de victorias en la rama femenina con seis, terminó con tiempo de 3:08:16, mejorando su marca del 2024 que fue de 3:14.

La ponceña Karol Martínez finalizó en segundo lugar con 3:48:54 y Jennifer Vázquez de Naranjito tercera con tiempo de 3:53:32.

La corredora española María García Domínguez cruzó la meta en 3:03:09, siendo la primera atleta internacional en cruzar la meta en este evento.

Al ser un campeonato nacional, su triunfo se reconoce de manera honorífica conforme al reglamento del evento.

“Como administración le hemos dado prioridad a este maratón, siendo el más antiguo de Puerto Rico, dando los recursos necesarios para atraer los mejores atletas a competir. Felicito a Karla por seguir demostrando su dominio en este evento ganando por sexta ocasión y Alexander que regresó victorioso. Todos los atletas que compitieron demostraron fortaleza mental, física y una determinación increíble para cumplir con esta ruta de 42 kilómetros”, expresó la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, en declaraciones escritas.

Torres, por su parte, ganó este evento por tercera ocasión con tiempo de 2:31:29, seguido del vegabajeño Rafael Hernández con 2:42:35 y Brayan Ramos de Cabo Rojo terminó tercero con 2:53:25.

El veterano Bernardino Ruiz ganó la categoría de silla de rueda con 2:45:27, manteniendo su dominio durante el año que incluyó victorias en el Medio Maratón San Blas y varios 10k alrededor de la isla.