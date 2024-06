David Beckham se retiró del fútbol en 2013, pero eso no le ha impedido mantenerse en forma. En mayo de 2024 el presidente del club Inter Miami CF de la Major League Soccer cumplió 49 años, y muchos se han preguntado cuál es la rutina que sigue para no perder sus músculos, que no tiene reparo en mostrar en las redes sociales.

El pasado sábado, Beckham publicó imágenes de su entrenamiento en las historias de su cuenta de Instagram (@davidbeckham), donde tiene 88 millones de seguidores. “Abdominales del sábado por la mañana. Gracias, Bob”, escribió con dedicatoria a su entrenador personal Bobby Rich, a quien también etiquetó. En el clip se le ve en una barra de dominadas para ejercitar sus abdominales.

PUBLICIDAD

David Beckham NO PARA. A sus 49 años el exfutbolista entrena hasta los fines de semana. Este es su ejercicio preferido para lucir abdominales. BRUTAL#davidbeckham pic.twitter.com/MH4SKgZZla — Men's Health España (@menshealthESP) June 24, 2024

Cuál es la rutina de ejercicio que sigue David Beckham

Al tratarse de una celebridad con gran alcance en las plataformas digitales, una pregunta que surge es cómo se mantiene en forma. De acuerdo con Augustman, el cardio siempre le ha resultado útil para mantener una gran resistencia, y como deja ver en sus publicaciones hasta la fecha, es una parte esencial de su rutina de ejercicios. Además, “realiza diferentes actividades físicas a lo largo del día en lugar de hacerlo todo de una sola vez”.

La publicación indica que el exjugador de futbol realiza entrenamientos intensos que incluyen HIIT (un enfoque de entrenamiento que se compone de secuencias repetidas de periodos de actividad de alta intensidad), flexiones, burpees, planchas, elevaciones de piernas y cambios de pesas rusas en ciertos días. Sin dejar de correr y hacer ejercicios cardiovasculares el resto de los días.

Además, gracias a sus videos en las redes sociales, se sabe que Beckham, que en 2025 llegará a los 50 años, combina su rutina de ejercicios con una dieta balanceada para mantenerse en forma y saludable, en la que incluye alimentos con poca grasa y come una buena cantidad de proteínas magras y vegetales.

El entrenador de los Beckham revela los secretos de su rutina

Bobby Rich, quien fue cinco veces campeón británico de judo, reveló a Vogue cómo es el entrenamiento tanto de él como de su esposa, Victoria Beckham: “Es simplemente parte de su estilo de vida; de hecho, los entreno a ambos cinco días a la semana, en persona. Cuando están de viaje, es remoto, cinco días a la semana. Nada cambia”.

PUBLICIDAD

“Tengo experiencia en rendimiento e inculco la ética de trabajo y la mentalidad de un atleta en mis clientes; eso significa entrenar entre tres y cinco veces por semana”, explicó Rich, a quien se le ha visto muy cercano a David Beckham, ya que convive dentro y fuera del gimnasio. El entrenador agregó: “La forma en que lo hago es mirando el año en su conjunto -teniendo en cuenta los picos y los valles- y separándolo en bloques”.

Los bloques incluyen “mini ciclos de fuerza, hipertrofia, entrenamiento de potencia, entrenamiento de resistencia, cardiovascular, que encajan en temas de recuperación, mantenimiento e intensidad”, sumó: “Si estuviéramos entrenando fuerza, podríamos tener una sesión de 75 o 90 minutos porque hay un poco más de descanso debido al mayor peso, mientras que otras veces podría ser una sesión de 50 minutos. En cierto modo hacen lo que les dicen. Es la prioridad para ambos”.