Las agencias hípicas que cumplan con los requisitos que dictó la orden de reapertura de la Comisión de Juegos de Puerto Rico el lunes, podrán reabrir sus puertas este miércoles para apuestas a carreras de Estados Unidos transmitidas a Puerto Rico por simulcasting, informó la administración de Camarero.

La orden de reapertura dictó que las agencias deben hacer el proceso de Autocertificación Patronal antes de reabrir sus puertas, así como cumplir con las reglas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus.

“Se cumplirá con todos los protocolos establecidos para garantizar la mitigación de contagio del coronavirus, incluyendo el uso mascarilla de protección mientras se encuentran en la localidad, y desinfectantes de manos en la entrada, donde también se orientará sobre las medidas de seguridad", informó Camarero en un comunicado.

La orden ejecutiva obliga a las agencias a permitir la presencia de un jugador a la vez en el interior del negocio. La apuesta solamente se puede hacer por el operario de la agencia.

Las carreras en vivo en Camarero iniciarán el viernes, 5 de junio. La reanudación de las carreras en vivo está autorizada a partir de este martes por la orden ejecutiva que emitió la gobernadora Wanda Vázquez Garced el jueves pasado.

En Puerto Rico hay sobre 500 agencias hípicas. Se anticipa que muchas no abrirán este miércoles porque no tienen la Autocertificación o porque no están listas para cumplir con el protocolo de seguridad con los jugadores.