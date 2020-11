La NBA quiere volver en diciembre. La NHL apunta a que los juegos se reanuden en enero. Los entrenamientos de primavera del béisbol de Grandes Ligas pueden comenzar en febrero, como de costumbre.

Es casi seguro que no estarán en burbujas si ocurre algo o todo eso.

Pero muchas de las lecciones aprendidas al estar en algún tipo de entorno de tipo ‘burbuja’, donde la NBA, la NHL y las Grandes Ligas coronaron a un campeón después de encontrar la manera de terminar sus temporadas en las circunstancias más inusuales, podrían aplicarse a cualquiera que sea la nueva definición de lo normal para esos y otros deportes.

Un nuevo conjunto de reglas llega para casi todos los deportes, con premisas de mayor salud y seguridad en mente. Si funcionan, los juegos podrían volver a las arenas y estadios con algunos fanáticos presentes pronto. Quizás lo más importante es que también podrían proporcionar algunas soluciones de sentido común a los problemas del virus en el mundo real.

“Las pruebas no son lo que lo hizo exitoso, las pruebas demostraron que fue exitoso”, dijo el vicepresidente senior de la NBA, David Weiss, quien ayudó a supervisar todos los esfuerzos de salud y seguridad en la burbuja de Walt Disney World en Lake Buena Vista, Florida.

“Pero lo que lo hizo exitoso -en primer lugar- fue el cumplimiento de todos esos protocolos que la mayoría de las personas pueden seguir la mayor parte del tiempo en sus vidas”, añadió.

No había una fórmula mágica en las burbujas de la NBA o la NHL: se usaban máscaras, se hacía hincapié en la desinfección de manos constantemente y se requería distanciamiento social en todo momento.

La NBA tuvo equipos en la burbuja durante tres meses, con Los Angeles Lakers coronados como campeones. La burbuja de los playoffs de la NHL duró 65 días, desde que los equipos llegaron a Toronto y Edmonton, Alberta, hasta que Tampa Bay ganó la Copa Stanley. Los funcionarios de ambas ligas señalaron que la máscara, el distanciamiento y otros protocolos todavía se seguían estrictamente en el último día.

“Fue único, pero con suerte una experiencia única en la vida”, dijo el subcomisionado de la NHL, Bill Daly.

¿Qué pasa ahora?

A pesar de que los casos de coronavirus aumentan nuevamente en gran parte de los Estados Unidos, los expertos no creen que sea una quimera tener fanáticos, incluso en interiores, con una combinación de algunas pruebas, máscaras, distanciamiento y planificación de cómo entran y salen.

“Las pruebas rápidas realmente cambiarían la cantidad de personas que las ligas puede traer de manera segura”, expresó Ryan Demmer, profesor asociado de epidemiología y salud comunitaria de la Universidad de Minnesota.

“Es difícil decir cuál sería el número exacto. No me sentiría cómodo con un estadio lleno. Pero tal vez en lugar del 10 o el 15%, podría llegar al 50 o 60%, lo que sigue siendo bastante significativo en términos de ingresos”, expuso el experto.

Esa es una gran parte de la ecuación conocida como “qué sucede a continuación”. La NHL estima que la mitad de sus ingresos proviene de los poseedores de boletos. MLB dice que no alcanzó las proyecciones de ingresos por alrededor de $3 mil millones. La NBA perdió su marca financiera por $1,500 millones.

El béisbol tenía algunos fanáticos para los juegos a medida que avanzaban los playoffs. El fútbol americano universitario y la NFL juegan ahora ante multitudes muy pequeñas en la mayoría de las ciudades, limitadas debido al virus. Encontrar formas de atraer a más fanáticos a los juegos, de manera segura, es fundamental.

“Entendemos que lo que suceda con los fanáticos será producto de lo que suceda con el virus, las decisiones que tomen las autoridades de salud pública en términos de reuniones masivas”, argumentó el comisionado de béisbol Rob Manfred a The Associated Press el mes pasado. “Es un gran problema para nosotros en términos de la economía del juego”.

La WNBA jugó en su burbuja 2020 en Bradenton, Florida. Algunas jugadoras tuvieron falsos positivos, pero la mayoría de las cosas funcionó sin problemas, una prueba más de que el cumplimiento de las reglas vale la pena.

“Nadie tiene COVID dentro de nuestra burbuja”, dijo Dan Carlin, director ejecutivo y fundador de JobSiteCare, que proporcionó a la WNBA su personal médico. "La gente se presentó con COVID. Fue una enorme cantidad de trabajo sacar a estas personas de la circulación antes de que infectaran a alguien ".

Las restricciones fronterizas y de viaje afectan a la NHL más que a cualquier otra liga profesional porque siete de los 31 equipos tienen su sede en Canadá, lo que podría requerir algunos ajustes de la burbuja como una división totalmente canadiense o potencialmente “grupos” alrededor de los juegos de anfitriones de América del Norte, al menos para comenzar la próxima temporada. Los Blue Jays de Toronto en la MLB jugaron sus partidos en casa en Buffalo este año. Las ciudades están haciendo cola para cortejar a los Raptors de Toronto de la NBA para la próxima temporada, aunque siguen concentrados en jugar en casa.

“Estamos a merced, y lo respetamos, de los gobiernos: gobiernos estatales, gobiernos federales, gobiernos provinciales”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo senior de la NHL, Steve Mayer.

La NHL se enteró de que no es necesario encerrar físicamente a los jugadores y al personal para situaciones de cuarentena para la próxima temporada. La NBA no quiere otra experiencia de burbuja. Eso no significa que se olviden muchos de los protocolos y principios de la burbuja.

“Dondequiera que estemos jugando, trataremos de limitar las interacciones entre nuestra gente y la gente de afuera”, dijo Daly. “Creo que se trata de minimizar el riesgo, por lo que hay muchos elementos de la burbuja que se traducirán en lo que sigue”.

La única área en la que todos están de acuerdo es que si los fanáticos regresan, estarán con máscaras.

El Dr. John Spengler, de Harvard y quien participó en un estudio de ventilación de las pistas de hielo en Purdue, dijo que hay importantes descargas de dióxido de carbono de los jugadores y que no hay sustitución por el uso de máscaras entre los que están en las gradas para prevenir la propagación de algo tan contagioso como este coronavirus.

“Algunos de los conceptos básicos que vimos en torno al uso realmente constante de máscaras, realmente centrado en la distancia, siendo realmente cuidadosos con los entornos donde se come y se bebe y realmente siendo rigurosos en la higiene y la limpieza, vieron todo eso. Esto suma mucha protección”, puntualizó Weiss.