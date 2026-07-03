Silverstone no ha cambiado nada, pero Lewis Hamilton está listo para un Gran Premio de Gran Bretaña en un “circuito completamente diferente”.

Con nueve victorias en ese circuito —más que ningún otro piloto de Fórmula 1 en un mismo circuito—, Hamilton conoce su circuito local como la palma de su mano.

De cara a la carrera de este fin de semana, explicó que los monoplazas de F1 con la especificación de 2026 tendrán dificultades en las largas rectas y las curvas rápidas de Silverstone.

La estrella de Ferrari prevé que los coches circularán a menor velocidad con las baterías descargadas, ya que necesitan tramos de frenada intensa para recargar la energía eléctrica que resulta fundamental para su funcionamiento.

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“Este va a ser un fin de semana sin precedentes en cuanto al consumo de energía”, afirmó el jueves. “Todos los pilotos hemos estado comentando en el chat de pilotos lo mal que se va a comportar la energía en este circuito. Nos quedamos sin batería”.

Hamilton predijo que la forma más rápida de dar una vuelta a Silverstone consiste ahora en levantar el pie del acelerador para recuperar velocidad en lo que normalmente serían algunas de las curvas más emocionantes, y añadió que esto podría suponer un revés tanto para él como para Ferrari.

“Normalmente, el motor ruge al entrar en Copse, y te agarras con todas tus fuerzas mientras pasas por allí a toda velocidad. Este año, el motor irá en punto muerto”, afirmó. “Maggotts y Becketts no van a ofrecer las mismas sensaciones, porque creo que habrá que levantar el pie y dejar que el coche avance por inercia, o algo así, durante un rato. Es un circuito completamente diferente”.

Incluso antes de los entrenamientos del viernes, los pilotos habían dedicado mucho tiempo a prepararse para Silverstone en simuladores avanzados que imitan el comportamiento de los coches. Los comentarios de Hamilton coinciden con las predicciones de su rival Max Verstappen, quien afirmó que “no pudo evitar echarse a reír” cuando lo probó.

A pesar de los cambios, Lando Norris, que ganó un emocionante Gran Premio de Gran Bretaña en su camino hacia el título el año pasado, afirma que la F1 sigue siendo capaz de ofrecer un buen espectáculo.

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“La verdad es que creo que el domingo va a ser emocionante. A primera vista, creo que va a ser genial”, afirmó. “Sin duda, habrá menos dificultades en la propia pista en comparación con lo que se ha visto en los últimos años”.

Hamilton, el más rápido en los entrenamientos

A pesar de haber pronosticado que los problemas con el sistema eléctrico en Silverstone frenarían a Ferrari, Hamilton marcó el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos del viernes, con una ventaja de 0,213 segundos sobre el líder de la clasificación, Kimi Antonelli, de Mercedes.

Charles Leclerc fue el tercero más rápido, a más de medio segundo del tiempo de Hamilton, mientras que George Russell quedó cuarto con el segundo Mercedes.

El viernes tendrá lugar la sesión de clasificación para la carrera sprint del sábado.

La maldición de correr en casa

Últimamente, correr en casa ha traído mala suerte en la F1. Ningún piloto ha sumado ningún punto en su carrera en casa desde que Antonelli quedara noveno en el Gran Premio de Italia en septiembre.

En lo que va de año, Oscar Piastri no pudo tomar la salida en Australia y Charles Leclerc sufrió un accidente en Mónaco, lo que dejó a Carlos Sainz Jr. en duodécima posición, el mejor resultado de cualquier piloto en su propio país.

¿Qué mejor lugar para poner fin a esa racha que Gran Bretaña? Además de las nueve victorias de Hamilton, Norris es el actual campeón y Russell acaba de ganar en Austria la semana pasada.

Por si fuera poco, esos tres pilotos lograron el primer podio íntegramente británico desde 1968 en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña del mes pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.