Las Leonas de Ponce extendieron su temporada al vencer 7-5 el domingo a las Valencianas de Juncos en el tercer juego de la Serie A de “Road to Glory” de la Liga Premier de Sóftbol Femenino (LPSF) en el parque Felipe Díaz.

Con el triunfo , las Leonas evitaron la eliminación. La serie semifinal todavía favorece a las Valencianas 2-1. Juncos se encuentra a una victoria de avanzar a “Crown Series” 2026.

Con el marcador 4-3 a favor de las Valencianas en la sexta entrada, Yahelis Muñoz pegó un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo para darle la ventaja definitiva a Ponce.

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La ofensiva continuó con imparables consecutivos de Kennedy Byrd e Isabella Andújar. Luego, Akyndra Montalvo produjo otra carrera con toque de sacrificio y Kiara Resto cerró el ramillete de cuatro anotaciones con sencillo remolcador.

Byrd también fue clave desde el círculo al trabajar 6.2 entradas en relevo con tres ponches para apuntarse la victoria. Alexis Bermúdez cargó con la derrota al permitir cuatro carreras, tres inmerecidas, en labor de relevo.

La serie continuará el sábado cuando Juncos visite a Ponce en el parque Toño Feliciano desde las 7:00 p.m.

Mientras, las Prodigiosas de Sabana Grande se colocaron a un triunfo de clasificar a la “Crown Series” tras vencer 3-2 a las Bravas de Cidra en el parque Quintín Hernández.

Con el resultado, Sabana Grande tomó ventaja 2-1 en la Serie B, pautada a un máximo de cinco partidos.

La importada Annie Long fue la protagonista desde el montículo al lanzar la ruta completa. Permitió cinco imparables, dos carreras, una inmerecida, y ponchó a cinco bateadoras.

Las Prodigiosas aprovecharon un error defensivo en la tercera entrada para marcar sus primeras dos carreras en las piernas de Eva Torres y Eliana Enríquez. En la quinta entrada, Kathyria García produjo la carrera decisiva con un batazo por segunda base que llevó al plato a Luna Taboas.

Por Cidra, Odhi Vázquez cargó con la derrota tras permitir tres carreras, dos inmerecidas, en seis entradas.

La Serie B continuará también el sábado a las 7:00 p.m., cuando las Bravas reciban a las Prodigiosas en el parque Luis ‘Papa’ Rivera de Cidra.