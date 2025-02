La Fraternidad Delta Phi Delta, el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla y la Compañía de Turismo de Puerto Rico anunciaron hoy la celebración de la sexagésima tercera edición del Medio Maratón San Blas, el 2 de marzo del 2025, con la participación de atletas locales e internacionales de alto rendimiento.

El licenciado Einar Ramos López, presidente del comité organizador, explicó que esta edición será dedicada a la organización Kilómetros de Cambio, un movimiento social que reúne a corredoras, llevando un mensaje contra la violencia doméstica.

“El Medio Maratón San Blas apoya causas sociales importantes. Nuestro propósito sobrepasa el atletismo con una misión social y un compromiso con nuestra comunidad. Este año lo dedicamos a Kilómetros de Cambio, un movimiento valioso que reúne a corredoras para llevar un mensaje poderoso contra la violencia doméstica. Solidarios con las víctimas, también reconocemos el trabajo incansable de esta organización que brinda apoyo y visibilidad a esta población. Este año corremos para ganar, pero también lo hacemos convencidos de que podemos marcar un cambio significativo en el núcleo familiar y en nuestra comunidad”, expresó Ramos López.

Kilómetros de Cambio recibirá una aportación económica de un dólar por cada inscripción pagada para esta edición. El presidente resaltó la participación de corredores élite, nuestros joggers puertorriqueños y participantes con diversidad funcional, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar y disfrutar de este evento. La colocación de la corona de laureles a la fémina ganadora estará a cargo de la atleta de 17 años Valeria Colón quien rompió récord de escuela superior en 400 metros con 57.34 segundos y con el ganador masculino hará los honores el apoderado de los Maratonistas de Coamo en el Beisbol Doble A Juvenil, Rafael Berli Torres.

Por su parte, el director ejecutivo de la carrera, Antonio Rodríguez Colón, anunció que tiene confirmada la participación de corredores de Etiopía, Kenia, Tanzania, México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Ecuador y Puerto Rico. Esta edición tiene particularidades únicas en su logística por la participación histórica de 3,100 atletas. La rama masculina tendrá en la carrera más de cinco atletas con récord personal entre 60 y 62 minutos. La rama femenina tendrá más de tres atletas con récord personal entre 68 a 70 minutos en distancia de 21 kilómetros. Más de 1,100 mujeres están inscritas para esta edición, estableciendo récord de participación femenina.

“Nunca en la historia del Medio Maratón San Blas hemos corrido con 3,100 participantes. Este año hemos realizado ajustes en la cantidad de oasis, transportación de atletas y de asistentes, en temas de seguridad y emergencias médicas, estacionamientos y otras áreas importantes para el funcionamiento del evento. Tendremos corredores de alto rendimiento, pero quiero destacar la participación de miles de joggers puertorriqueños que son los que hacen la carrera posible y vienen a disfrutar cada kilómetro de la prueba conectando en cada paso con el público que le alienta a continuar, una experiencia deportiva y de recreación emocionante que solo se vive en el San Blas. Mi agradecimiento a los auspiciadores y voluntarios que todos los años nos respaldan y mantienen vivo este evento”, dijo Rodríguez.

La llegada de los atletas será entre 4:00 am a 6:00 am. Hay estacionamientos designados en el Complejo Deportivo Francisco “Pancho” Coimbre y transportación para atletas. Los que estacionen en el centro urbano utilizarán el sistema de transportación para moverlos a la zona de salida. El disparo en la PR-14 sector Las Calabazas será a las 7:00 am y lo realizará Deborah Maldonado presidenta fundadora de Kilómetros de Cambio. La llegada será en la calle Baldorioty a un costado de la casa alcaldía de Coamo.

El alcalde, Juan Carlos García Padilla, mencionó que como parte del fin de semana deportivo San Blas, el Municipio de Coamo tiene todo listo para la celebración del Festival Gastronómico Artesanal San Blas 2025 en la plaza pública Luis Muñoz Rivera, con un importante efecto en la economía y el turismo de la zona.

“Estamos listos con un gran espectáculo artístico para el disfrute de todos, desde el jueves 27 de febrero al domingo 2 de marzo, con artesanos, machinas, quioscos y lo mejor de la gastronomía coameña. Los comerciantes están preparados, los planes de acción están listos en espera de que la familia puertorriqueña llegue a disfrutar de lo mejor de espectáculo y del mejor medio maratón del mundo. Gracias a todos los voluntarios, al personal de la administración municipal y a los auspiciadores que hacen posible que podamos trabajar estos eventos. Bienvenidos a la Villa de San Blas”, mencionó el alcalde.

El Albergue Olímpico figura como auspiciador del Medio Maratón San Blas por quinto año consecutivo .