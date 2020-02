El evento que produjo en el 2019 la imagen de la campeona Adriana Díaz encima de la mesa de juego ondeando la bandera de Puerto Rico, la Copa Panamericana de tenis de mesa, inicia su edición 2020 este viernes en el coliseo Mario ‘Quijote’ Morales.

Díaz estará presente para defender el campeonato y buscar clasificarse nuevamente a la Copa del Mundo. El evento otorga pases a los finlistas de para la Copa del Mundo que se celebrará en octubre en Tailandia para las mujeres, y en Alemania para los varones.

“La otra vez me regañaron (sobre subirse a la mesa a celebrar el campeonato), pero veremos a ver. No sé. !Sorpresa!”, dijo Díaz.

PUBLICIDAD

Díaz participará en el evento con premios de $15,000 para ambas ramas junto a su hermana Melanie y los varones Brian Afanador y Héctor Berríos. Enfrentarán jugadores entre los mejores 16 clasificados de América.

Primero, los jugadores conocerán este jueves los rivales que enfentarán en la primera ronda cuando la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) haga en Bayamón el sorteo de los 16 jugadores por rama que jugará en el evento.

La otra vez me regañaron (sobre subirse a la mesa a celebrar el campeonato), pero veremos a ver. No sé. !Sorpresa! -Adriana Díaz

Las hermanas Díaz y Afanador están preclasificados entre los mejores ocho de la Copa Panamericana, por lo que enfrentarían en la primera ronda a jugadores no clasificados.

Adriana está preclasificada número 1, mientras que Melanie es la 6ta y Afanador el 8vo.

“Va a estar difícil porque hay buenas jugadoras. Tengo el presentimiento de que me van a tocar jugadoras fuertes. Lo que quiero es jugar contra jugadoras que me den presión, sentirme de que tengo que apretar para jugar. El público se lo merece. Estoy tranquila y esperando mañana (jueves) a ver quién me toca”, dijo Adriana.

La asistencia de miles de fanaticos en Guaynabo a la Copa Panamericana fue un factor para que Puerto Rico recibiera nuevamente la sede de la Copa sobre las candidatas a México y Brasil.

Dependiendo del sorteo, las hermanas se podrían enfrentar en la segunda ronda, informó la ITTF hoy miércoles en conferencia de prensa.

Con llaves de 16 jugadores por rama y con el formato de eliminación sencilla, para que un jugador alcance la final de la Copa Panamericana tiene que ganar tres rondas.

PUBLICIDAD

Afanador alcanzó en el 2019 los cuartos de final y cayó ahí ante el eventual campeón y actual séptimo clasificado en el mundo el brasileño Hugo Calderano.

Las metas nunca van a ser pequeña, siempre serán grandes para poder motivarme. Voy con la mentalidad de ganar -Brian Afanador

Afanador dijo que siempre sus metas son grandes y que esta Copa Panamericana no será la excepción.

“Las metas nunca van a ser pequeña, siempre serán grandes para poder motivarme. Voy con la mentalidad de ganar. Si no, no vamos a echar para adelante”, dijo.

Para los tres boriuas, la Copa Panamericana será su primer evento del 2020.

Jugadores extranjeros como las preclasificadas Mo Zhang (Canadá), Kanak Jha (Estados Unidos), Yue Wu (Estados Unidos) y Lily Zhang (Estados Unidos) ya han jugado este año en un torneo internacional. El favorito y campeón defensor Calderano hace aquí su debut de 2020.

Pero comenzar una temporada en febrero no es nada nuevo para los boricuas.

“El comienzo del 2019 fue exactamente igual a este, con la excepción de que para este año comenzamos a prepararnos en diciembre y enero con Miguel Cotto. Estamos listas. Este va a ser un año bien cargado y difícil para nosotros, pero sé que estamos ready”, dijo Melanie.