Tokio. La delegación de atletismo de Puerto Rico para las Olimpiadas Tokio 2020 llegó hoy a la Villa Olímpica y este lunes sus atletas comenzarán a estirar las piernas con miras a su participación aquí en el calendario de pista y campo, que inicia el 30 de julio según el horario en Puerto Rico.

Liderando la delegación está la vallista Jasmine Camacho-Quinn, quien es la mejor opción que tiene Puerto Rico para una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Es una gran sensación estar de regreso en una Villa Olímpica, aunque es diferente acá en Japón. Estoy emocionada, honestamente. Hemos esperado un año por este momento y aquí llegó; estoy lista para competir”, dijo la corredora de 100 metros con vallas que tiene los mejores tres tiempos del año en el mundo en su prueba.

PUBLICIDAD

Atleta y evento Día de la competencia en horario de Puerto Rico Atleta y evento Wesley Vázquez - 800 m Día de la competencia en horario de Puerto Rico Las preliminares de su evento constarán de seis series a correrse entre las 8:50 p.m. y las 9:30 p.m. Atleta y evento Andrés Arroyo - 800 m Día de la competencia en horario de Puerto Rico Las preliminares de su evento constarán de seis series a correrse entre las 8:50 p.m. y las 9:30 p.m. Atleta y evento Ryan Sánchez - 800 m Día de la competencia en horario de Puerto Rico Las preliminares de su evento constarán de seis series a correrse entre las 8:50 p.m. y las 9:30 p.m. Atleta y evento Jasmine Camacho-Quinn - 100 mv Día de la competencia en horario de Puerto Rico Las preliminares de su evento constarán de cinco series de ronda preliminar, a partir de las 9:45 de la noche del viernes 30 de julio.

Camacho-Quinn compite, según el horario en Puerto Rico, el 30 de julio en la noche. Los eventos preliminares ocurrirán a partir de las 9:45 p.m. del viernes (10:45 de la mañana del viernes 31 en Tokio). Habrá un total de cinco series de ronda preliminar. Aún no se han repartido la siembra de dichos heats. El último saldría a competir a las 10:17 p.m. de la noche del viernes.

Jasmine Camacho-Quinn es la principal opción de medalla que Puerto Rico ha llevado a Tokio. Ha presentado los tres mejores tiempos del mundo este año en su evento de 100 metros con vallas. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

La delegación que llegó a la Villa Olímpica de Tokio es distinta a la que estuvo en Río 2016. Alla también estuvieron, y aquí están ausentes, atletas como el saltador Luis Joel Castro, las velocistas Grace Claxton y Gabby Scott y el saltador de vallas Javier Culson, entre otros.

Pero esta delegación llegó con corredores de la experiencia de Wesley Vázquez y Andrés Arroyo, así como con el debutante Ryan Sánchez.

Los tres son corredores de 800 metros. Previo a la pandemia, el jefe de entrenadores de la delegación, Carlos Guzmán, le llamó al grupo WAR 800. Uso la inicial de cada atleta y lo unió con la distancia que corren para formar ese nombre pegajoso. Ha llovido mucho desde la creación de WAR 800, pero aquí está el trío para representar a Puerto Rico.

“Todo el mundo está bien y saludable. Ya estamos pendiente a lo que tenemos que hacer en pista”, dijo Arroyo.

Wesley Vázquez y Andrés Arroyo son dos de los tres corredores de 800 metros que llevó Puerto Rico a Tokio. ( Ramón "Tonito" Zayas )

Los tres corredores compiten, en horario de Puerto Rico, desde el 30 de julio en las preliminares. La fase preliminar constará de seis heats, los que se correrán entre las 8:50 p.m. y las 9:30 p.m. del viernes en Puerto Rico (9:50 de la mañana del sábado en Tokio).

PUBLICIDAD

Los cuatro atletas llegaron a la Villa Olímpica junto a sus entrenadores. Camacho-Quinn llegó con el irlandés John Coghlan, el responsable de colocar a la vallista nuevamente enfocada en los 100 metros con vallas.

“No mucha gente va a venir desde Irlanda a ayudarme. Me ha traído hasta aquí. Con él he corrido mis tres tiempos más rápidos. Me ayudó a recuperar la confianza”, reconoció Camacho-Quinn.

Vázquez está acompañado por Guzmán, quien también funge como jefe de entrenadores para la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Guzmán llevó a Vázquez al quinto lugar en el Mundial Doha 2019 y el sexto puesto en el ranking actual de los 800 metros.