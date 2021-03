Mayagüez.- A base de los datos, la otorgación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 parece académica a favor de Puerto Rico y en contra de San Salvador.

Sin embargo, el presidente de Centro Caribe Sports (CCS) --el organismo que otorga la sede--, Luis Mejía, no lo asegura así.

“No”, respondió Mejía, ante la pregunta de si será académica la decisión. “La (candidatura) de Puerto Rico ha sido buena porque, lo que nos enviaron, es lo que nos presentaron. Ahora vamos a esperar por la propuesta que se hizo escrita de El Salvador, la cual puede tener variantes, como se lo hizo Puerto Rico. Vamos a esperar para decidir. Por igual le podemos preguntar y ellos mandar. Fue libre el envío de esa documentación. No sabemos si es un requisito movible o no, y no puedo hacer especulaciones”, explicó.

Mayagüez y San Salvador son las dos candidatas para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe que originalmente estuvieron asignados a Ciudad de Panamá, Panamá, pero cuyo comité olímpico entregó la sede poco después del surgimiento el año pasado de la pandemia del coronavirus cuando el estado tuvo que reasignar asignaciones presupuestadas para la preparación para los juegos para combatir el mortal virus en su región.

Centro Caribe Sport espera en el mes de abril tener decidida la sede” - Luis Mejía / Presidente de Centro Caribe Sports

Ahora bien, un dato importante a considerar es que la candidatura de Mayagüez propone ser fiel al calendario de los juegos para el 2022. San Salvador, por su parte, propone mover los juegos para el 2023, reveló Mejía en una conferencia de prensa realizada ayer en la Sultana del Oeste.

Los datos parecen claros de que Mayagüez sería la sede de la justa.

El primer dato es que CCS quiere celebrar su evento cumbre a tiempo, es decir, en el 2022, y no en el 2023 como propone San Salvador. Sara Rosario, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) abundó que Puerto Rico sugiere montar los juegos en alguna fecha entre mayo y junio del 2022.

Si pospusieran el concurso al 2023, estos coincidirían con la segunda justa de competencia grande del ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos, cuya sede es Santiago de Chile.

El segundo dato es que CCS dijo este jueves en la conferencia de prensa que el próximo abril anunciará la otorgación de la sede. Así dijo Mejía en la conferencia argumentando que el tiempo apremia para establecer cuál será la sede de los Juego del 2022.

Vista de las instalaciones principales para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, los mismos que serían nuevamente principales para la justa del 2022 si Puerto Rico y Mayagüez resultan elegidos en abril.

“Centro Caribe Sport espera en el mes de abril tener decidida la sede”, aseguró Mejía.

CCS estuvo aquí este miércoles y jueves visitando el Albergue Olímpico de Salinas, los complejos deportivos de Mayagüez, así como el muelle de la ciudad en donde se propone anclar la villa centroamericana con un crucero comercial. También estuvo aquí para reunirse con el gobernador Pedro Pierluisi, quien reafirmó su apoyo a los Juegos, así como con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

La visita fue dirigida por el Copur y la Fundación Mayagüez 2010.

Además de los datos, Mejía dijo que la visita a la candidata de San Salvador no tiene fecha, que espera por el Comité Olímpico de El Salvador para que les proponga una fecha para calendarizarla. Mejía agregó que la espera tiene un “límite”.

Por su parte, la presidenta del Copur tampoco se quiso confiar en los datos.

“Es parte del proceso. En tiempos de COVID muchos eventos han tenido que cambiar fechas. Podemos estar de acuerdo de que la mejor propuesta es para el 2022, pero no se puede descarta de El Salvador tenga una candidatura, que tenga el espacio. Hay que darles la deferencia y le tocará a Centro Caribe Sports pasar juicio sobre eso”, dijo Rosario.

Rosario agregó que replantearía la candidatura de Puerto Rico si CCS decide posponer el evento para el 2023.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, y el secretario ejecutivo de la Fundación 2010, Jorge Sosa, conversan a minutos de concluida la conferencia de prensa en la que Centro Caribe Sports dejó saber que la presentación que hicieron ambos organismos fue impecable. ( Jorge A Ramirez Portela )

El presidente de CCS describió como “impecable” el trabajo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y la Fundación Mayagüez 2010 al tener preparado todos los puntos de agenda que CCS le hizo llegar previo a su llegada para avanzar con la visita en el corto tiempo que tenían para hacerla.

“Fue una visita de manera impecable en el sentido de observar y evaluar acorde con lo que presentaron en el papel por Puerto Rico”, dijo.

Mejía reveló que también visitaron el muelle de la Sultana del Oeste y dijo que afirmó que aprobaría un crucero como villa para los atletas. La Villa Centroamericana de Mayagüez 2010 está y estará bajo alquiler durante ese tiempo.

Rosario dijo que la candidatura de Mayagüez ha “avanzado mucho” desde que comenzó a organizarse en octubre. Agregó que la celebración de los Juegos es al día de hoy “viable” y que la inversión económica es “necesaria” para un país que se recupera de la pandemia.

“Nada va a levantar más el ánimo que los Juegos”, dijo Rosario.

La Fundación calcula que la inversión de los Juegos será de $70 millones. Los Juegos del 2010 necesitaron una inversión de $300 millones. El gobierno separó $50 millones en principios para la celebración de los Juegos. Rosario dijo que en abril conocería más detalles sobre esa aportación una vez la Junta de Control Fiscal se pronuncie al respecto.

“La decisión es justa, medida. Hay un estudio económico que muy bien valida la inversión de gobierno versus el retorno de la inversión. No está en nuestro control (la asignación de fondos), pero estamos positivos. No estamos siendo ilusos”, dijo.