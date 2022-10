La competencia de surfing profesional más importante de Puerto Rico y el Caribe regresa a la Playa Middles en Isabela con la edición 36 del Corona Pro Surf Circuit del 14 al 16 de octubre.

Las recompensas económicas en las ramas masculina y femenina ascenderán a $47,000. El primer premio, en “equal gender pay” será de $10,000 para ambas ramas.

El Corona Pro Surf Circuit contará con participantes de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Francia, Brasil, Barbados, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Nicaragua, Alemania y California, Estados Unidos.

Este año se une la Asociación Profesional de Surfing de Puerto Rico (APSPR), a la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS). Por primera vez en la historia, los puntos del ranking de los competidores de la APSPR contarán para ALAS en su séptima parada del tour 2021-2022 donde buscan los mejores atletas elegibles para los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“El Corona Pro Surf Circuit sigue subiendo de nivel y estamos orgullosos de proveer una plataforma a estos deportistas con su posible pase a los Juegos Panamericanos de 2023. Además, el evento ofrece varias experiencias para el disfrute de todos nuestros seguidores en el mejor fin de semana en Porta del Sol”, expresó Joseph Magruder, director de Corona para Puerto Rico, mediante una comunicación escrita.

“Como parte de nuestro programa de Better World, por primera vez tendremos excursiones educativas a la Reserva Natural Comunitaria Mabodamaca, manglares y el área de las Golondrinas. Comprometidos con el medio ambiente nuestro evento uno libre de plástico incluyendo a nuestros colaboradores del área Surf Village”, agregó.

Este evento está diseñado para proveer entretenimiento durante el día con la participación deportiva y en la noche en los negocios de Isabela y área aledañas.

Habrá música en vivo con bandas como Algarete, Misael & The Vershans Project, Dúo Deleite Enyel C & Gyanma, LVice, Los Rarxs, Mike Rodríguez, Mean Grey Cat, Sayonara Señorita, Hijos de Punta, Jomo Pemberton, así Dj Davey, Adam, Gandhi, Johny Joe, Graphics y Wicho, entre otros.