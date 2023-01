El Latin America Amateur Championship, el torneo de golf aficionado más importante de la región se llevará a cabo en Puerto Rico por primera vez. La octava edición del evento será del 12 al 15 de enero y tendrá como escenario el Grand Reserve Golf Club en Río Grande, donde también se celebra el Puerto Rico Open.

Este año participarán jugadores con experiencia en el Masters Tournament, The Open, el U.S. Open y torneos del PGA TOUR. Entre ellos estarán algunos de los mejores golfistas del circuito universitario de Estados Unidos, 10 de los 11 mejores clasificados en la última edición y, además, varios debutantes con impresionantes trayectorias a nivel prejuvenil y juvenil.

El campeón del Latin America Amateur Championship recibirá una invitación al Masters Tournament 2023 en Augusta National Golf Club y, a su vez, al 151st Open en Royal Liverpool.

Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. También estará exento para las etapas finales de clasificación para el U.S. Open, que se jugará en el Los Angeles Country Club, California. Asimismo, el jugador, o los jugadores, que terminen en segundo lugar se ingresará directamente a las fases finales de clasificación para The Open y el U.S. Open.

Puerto Rico estará representado por Jerónimo Esteve, Kelvin Hernández, Roberto Nieves, Robert Calvesbert, Erick Morales, Max Alverio, Diego Saavedra Dávila, Gustavo Rangel e Ian Aldarando.

Las festividades del Latin America Amateur Championship arrancarán el 7 de enero en el centro comercial Plaza Las Américas. Las tres organizaciones que desarrollan el evento expondrán durante el fin de semana los trofeos del Masters Tournament, The Open Championship (Claret Jug) y U.S. Open, los más codiciados del golf profesional. Además, se exhibirá el trofeo que se llevará el campeón de la edición 2023 del Latin America Amateur Championship.

Los visitantes podrán fotografiarse con los trofeos y conocer más sobre la historia del golf. La vitrina estará ubicada en el primer nivel, Atrio Central, durante los horarios habituales de Plaza Las Américas.