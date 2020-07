El jinete trujillano José Luis Ortiz dio la batalla al ganar tres carreras este domingo, en el último día de carreras del hipódromo Belmont Park, pero se quedó corto por dos para alcanzar a su hermano Irad, quien conquistó el título de victorias de ese óvalo.

Los jinetes boricuas en Belmont ganaron siete de las nueve pruebas este domingo, incluyendo triunfos para Eric Cancel y Manuel Franco con dos victorias por cabeza.

Irad logró su segundo título en tres años en el ‘meeting’ de primera/verano de Belmont Park con 34 triunfos y un por ciento de victorias de 26% en 134 montas. Irad lidera a todos los jinetes de Norteamérica y Puerto Rico con 169 triunfos y ganancias de $9,061892 producidos por sus montas.

“Ha sido muy bueno. He trabajado muy duro y he tenido el apoyo de todos”, dijo Irad a la New York Racing Association. “(Los caballos) Instilled Regard y Newspaperofrecord y Firenze Fire fueron todos tremendas victorias. Ahora espero seguir este ritmo hacia el hipódromo de Saratoga”.

.@TheRealChadCBr1 earns fifth consecutive Belmont spring/summer meet title ⤵️@iradortiz earns leading rider title and Klaravich Stables takes leading owner spot! Congrats 🎉 https://t.co/plWUmPHYkg — NYRA (🌳) (@TheNYRA) July 12, 2020

Instilled Regard, Newspaperofrecord y Firenze Fire fueron caballos que ganaron carreras de grado con Ortiz en esta temporada de Belmont.

Saratoga es el hipódromo que sigue en calendario en el circuito neoyorquino que incluye Belmont y Aqueduct. Saratoga comienza su temporada el 16 de julio.

El jinete carolinense Manuel Franco llegó tercero en la estadística de Belmont con 20 triunfos, incluyendo el clásico Belmont Stakes de Grado 1 sobre Tiz the Law.

José Luis necesitaba la dura tarea de lograr cinco triunfos en la tanda dominical para alcanzar a su hermano, quien, para colmo, estaba montando en la tanda. Irad logró dos segundos lugares en el programa.

José Luis logró victorias en la primera, sexta y octava carrera, siendo esa última sobre Civil Union en el River Memories Stakes de $80,000. No tuvo oportunidad de empatar con Irad porque la tanda de Belmont era de nueve carreras.