San Francisco. Es posible que el juego en sí esté a la altura de las expectativas, aunque la noche de apertura del Super Bowl fue más tranquila de lo habitual.

Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra (17-3) se enfrentarán a Sam Darnold y los Seahawks de Seattle (16-3) el domingo en el Levi’s Stadium, hogar de los 49ers de San Francisco.

La frenética actividad mediática que da inicio a las festividades de la semana el lunes por la noche fue más pequeña, más tranquila y mucho menos extravagante que en años recientes.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

La multitud dentro del Centro de Convenciones de San José fue una fracción de su tamaño habitual — la Noche de Apertura se ha celebrado anteriormente en arenas más grandes. Más de 2.000 reporteros de todo el mundo fueron acreditados para cubrir el evento típicamente alocado, una disminución respecto a los 6.000 miembros de los medios en Las Vegas hace dos años.

No hubo señales del hombre desnudo en un barril. Nadie usó un vestido de novia y le propuso matrimonio a Maye. Los reporteros no pidieron a los jugadores que bailaran o realizaran trucos extraños. Un tipo sí se disfrazó de Charizard, un personaje de Pokémon.

Aun así, no todo fue fútbol americano y estrategias.

A Maye le preguntaron sobre su esposa, Ann Michael Maye, y sus populares videos de repostería en las redes sociales.

“Sigue siendo tú”, dijo. “Eres mi mejor mitad y te amo. Es un momento tan especial para mí seguir tu viaje. Sé que lo haces por algo más grande que tú misma y eso es lo que lo hace especial”.

A Darnold le preguntaron por su cafetería favorita, su hamburguesería, su pasatiempo y su comida preferida.

El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, se negó a comparar a Maye con Tom Brady y le hicieron varias preguntas sobre jugar para Bill Belichick. Se divirtió con un reportero de Nickelodeon que le presentó una cadena morada y verde que decía “Slime”. Vrabel la usó, pero temía que le salpicaran esa sustancia verde y pegajosa en la cabeza.

“¿Por qué sigues mirando hacia arriba? ¿Estoy a punto de ser bañado en slime?”, dijo.

Asegurado de que no lo sería, a Vrabel le preguntaron si hay un jugador al que le gustaría bañar en slime.

“Stefon Diggs”, dijo sin dudar.

Diggs, el receptor destacado, elogió a su entrenador.

“He tenido grandes entrenadores, pero este tipo jugó, sabe que vamos a esforzarnos y nos cuida”, dijo Diggs.

Los Patriots pasaron una hora respondiendo preguntas antes de dar paso a los Seahawks, quienes subieron al escenario una hora después de que Nueva Inglaterra concluyera.

El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, finalista junto con Vrabel para el premio al Entrenador del Año de AP NFL, fue preguntado si consideró firmar a Marshawn Lynch con un contrato de un día para darle la oportunidad de anotar un touchdown de 1 yarda.

Este Super Bowl es una revancha de uno de los finales más memorables entre los primeros 59. En 2015, los Patriots aseguraron una victoria de 28-24 sobre los Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto el 1 de febrero. Los fanáticos de los Seahawks aún lamentan el hecho de que Lynch no recibió el balón en esa jugada.

“Amo a Beast Mode”, dijo Macdonald. “Solo el hecho de que me conoce y me envía mensajes de texto... Así es como quieres que se vea el fútbol de los Seahawks, como Marshawn”.

Un evento que comenzó como una presentación diurna de los equipos ha evolucionado en un espectáculo en vivo, con entradas, en horario estelar en la televisión nacional.

Los Patriots están apuntando a un récord de la NFL con su séptimo trofeo Lombardi y el primero sin Brady y el entrenador Belichick.

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como linebacker con Nueva Inglaterra, heredó un equipo con foja de 4-13 y los tiene al borde de su primer desfile de campeonato en siete años.

Maye tuvo una sensacional temporada de segundo año, convirtiéndose en finalista para los premios MVP y Jugador Ofensivo del Año de AP al liderar a los Patriots a su duodécimo Super Bowl.

Una defensa asfixiante ha marcado la diferencia para los Patriots en los playoffs, manteniendo a tres oponentes en escasos 8,7 puntos por partido.

Los Seahawks tuvieron la defensa más férrea de la NFL esta temporada, liderada por el tackle Leonard Williams, el linebacker Ernest Jones IV y el cornerback Devon Witherspoon. Seattle permitió apenas 17,1 puntos por partido.

Pero el resurgimiento de Darnold será la historia principal de la semana. Tomado por los Jets de Nueva York como el número tres general del draft en 2018, Darnold ha resplandecido en su quinto equipo.

A pesar de ganar 14 juegos con Minnesota en 2024, los Vikings dejaron que Darnold se fuera en la agencia libre. Se convirtió en el primer quarterback en liderar a dos equipos a temporadas consecutivas de 14 victorias y ha demostrado que sus detractores estaban equivocados. Ahora, está tratando de ayudar a Seattle a ganar su segundo Super Bowl en la cuarta aparición de la franquicia en el juego.

Al menos Darnold ha experimentado las travesuras de esta semana. Fue mariscal de campo suplente de Brock Purdy cuando los 49ers perdieron ante los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl hace dos años.

“La razón por la que esto es tan especial es por el proceso y lo que se necesitó para llegar aquí”, dijo Darnold.