Los permisos de apertura del tenis, tenis de mesa y la esgrima no se limitan al nivel de alto rendimiento No obstante, muchas instalaciones deportivas todavía no podrán reabrir porque pertenecen a los municipios.

El Centro de Tenis Honda en Bayamón es una de las instalaciones que cuenta con los permisos para reabrir desde el lunes. (Ramon " Tonito " Zayas) Presentado por PUBLICIDAD La apertura deportiva que el gobierno autorizó para los deportes del tenis, tenis de mesa y esgrima no se limitan al nivel olímpico o de alto rendimiento, sino que incluye al deporte organizado en clubes y a nivel recreativo, dijeron los presidentes de las federaciones beneficiadas. Pero muchos jugadores recreativos o de clubes tendrán todavía que esperar para salir a jugar más allá lunes, que es la fecha autorizada, toda vez que muchas de las facilidades en las que juegan pertenecen a los municipios. Tenis de mesa y de campo, esgrima y ajedrez son los deportes autorizados a reabrir desde este lunes, según la orden ejecutiva flexibilizada el martes. PUBLICIDAD Tenis de Mesa tiene 20 clubes alrededor de Puerto Rico y suma más de 500 jugadores en su matrícula. Tenis de campo tiene más de 35 clubes y cientos de jugadores. La esgrima cuenta con 12 clubes y más de 150 atletas. Los clubes de tenis de mesa tendrán limitaciones de horario, cantidad de jugadores y una veda para la modalidad de dobles Para reabrir, todos las instalaciones necesitan tener protocolos de seguridad, además de tener la autocertificación del gobierno. Iván Santos, presidente de la Federación de Tenis de Mesa, dijo que ya envió a los clubes el protocolo a seguir, como limitaciones de jugadores dentro de la instalación y de horarios de apertura, la veda para la modalidad de dobles, además de las ya conocidas reglas de higiene y distanciamiento físico. Mientras, José ‘Pepito’ Vázquez, presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico, dijo que la misma Asociación será la que evaluará club a club para asegurarse del cumplimiento de los protocolos y recomendar al Departamento de Recreación y Deportes la apertura los clubes que cuentan con las reglas. Igualmente, Juan Carlos Martínez, presidente de la Federación de Esgrima de Puerto Rico, dijo que envió a los clubes cinco etapas de apertura escalona que deja para lo último la competencia o el combate. Ahora bien, muchos de los clubes de estos deportes tal vez no reabran este lunes porque tienen base en instalaciones que pertenecen a los municipios, que no estan aún listo para la reapertura. “Estamos contentos de que ya podemos abrir, pero, posiblemente, no muchos lo harán”, dijo Martínez. Hay clubes de esgrimas, como también de tenis de campo y de mesa, que no podrán reabrir en lunes porque tienen base en instalaciones que pertenecen a municipios. (Suministrada) El tenis de campo nombró este miércoles a tres clubes, de más de 30 que hay en la Isla, con los criterios completados para reabrir el lunes. PUBLICIDAD Santos dijo duda que todos los clubes reabran este lunes porque en el tenis de mesa son excepciones los clubes que tienen instalaciones privadas y que no necesitan la autorización municipal para usar la misma. De hecho, Santos dijo que será en agosto que inicien las competencias federativas interclubes. Dijo que las competencias interclubes comenzarán seguramente en el Albergue Olímpico. Esgrima no ha fijado su programa de competencias. En su diseño del calendario está proyectando comenzar a partir de finales septiembre.