El mundo deportivo, y en especial los seguidores del espectáculo-deportivo que es la lucha libre reaccionó consternado ayer cuando se reportó que le legendario Hulk Hogan está paralizado.

La noticia surgió de unas declaraciones que hiciera el luchador Kurt Angle en su podcast el domingo, en el que destacó que compartió un tiempo con Hogan en el trasbastidor de la función de celebración de los 30 años de Monday Night Raw de la WWE y que el veterano peleador de 69 años le comentó que ya no siente nada de su espalda y piernas.

Angle dijo de Hogan, “le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo. No puede sentir la parte inferior de su cuerpo. Usa su bastón para caminar. Pensé que estaba usando el bastón porque tenía dolor en la espalda. Él no tiene ningún dolor. No tiene nada en absoluto. No puede sentir nada”.

“Así que no puede sentir sus piernas. Entonces tiene que caminar con un bastón que es, ya sabes, eso es bastante serio, hombre. Realmente lo siento por Hogan. Puso su corazón y alma en el negocio y lo devoró”, dijo Angle.

Increíblemente, de esa declaración que destaca que Hogan camina con un bastón surgieron reportes de que está paralizado.

Debido a ello, un representante del miembro del Salón de la Fama de la WWE abordó el tema asegurando que Hogan no está paralítico.

“Todo está bien con él”, le dijo el representante de Hogan a Rachel McRady de ET. “Hulk es alguien con mucho humor”, agregó dando a entender que lo que le dijo a Angle que no podía sentir sus piernas después de una cirugía de espalda aparentemente fue una broma.