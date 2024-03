Carolina. Los aspirantes para la prueba de salto alto en la rama masculina durante los Juegos Olímpicos París 2024 requieren rebasar los 2.33 metros en el proceso clasificatorio.

El puertorriqueño Luis Joel Castro se encuentra cerca de alcanzar esa medida. En su participación en el Clásico Primaveral de Atletismo, Castro registró 2.25 metros comenzando la nueva temporada.

“Quería promediar 2.28 por como me sentía. En las prácticas estuve saltando bien, haciendo 2.15 a cuatro empujes de carrera. Es mi primera actuación en el año (2024) y me siento capaz de asegurar mi clasificación”, dijo Castro al concluir su evento en la pista en Carolina.

El saltador se encuentra en la posición 23 de 32 atletas en las clasificaciones para las olimpiadas. Tiene acumulados 1,182 puntos.

“Con esta actuación la clasificación se queda igual porque todavía queda la pasada primavera. Necesitaba el resultado para conseguir invitaciones para la temporada entrante”, dijo.

Castro mencionó que estará presente en Mayagüez para los clasificatorios de la Liga Atlética Interuniversitaria el 5 de abril.

“Confío que la pista sintética represente buen agarre. Todavía seguiré en los seis pasos hasta llegar a los Iberoamericanos en Brasil a principios de mayo, para hacer los ocho empujes de carrera”, explicó.

En Brasil, Castro tendrá la oportunidad de sumar 80 puntos si culmina en la primera posición.

“Me ayudaría en el ranking si salto 2.25 y llego primero. Me daría 60 puntos que me ayudarían a subir en el escalafón. Contento con mi actuación porque pude hacer los 2.25 que demuestra que domino esa altura. Ahora es analizar los vídeos, hacer mejores porque vamos para arriba”, indicó.

Castro, por otro lado, mencionó que no participará en los primeros dos eventos de la Liga Diamante 2024 debido a otros compromisos.

Ayden Owens y Luis Joel Castro posaron juntos para el lente de Primera Hora durante su actuación el sábado en el Clásico Primaveral. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

“Soy entrenador en el Recinto de Río Piedras de la UPR. La primera parada sería el 21 y la segunda el 27 de abril, que confligen con las Justas de la LAI. Mi compromiso es estar para nuestros jóvenes en la isla. Me afecta no ir porque una Liga Diamante me asegura el pase a las Olimpiadas. Necesito 12 puntos y la posición seis otorga 120. Con un 2.25 metros en la Liga Diamante, llego cuarto, quizás hasta segundo porque están comenzando. Tengo que ser responsable con mi compromiso y es parte de mi desarrollo”, concluyó.