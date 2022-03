Carolina. Las aspiraciones de Luis Joel Castro para clasificar en los Campeonatos Mundiales de Atletismo 2022 descansan en los organizadores del Puerto Rico International Classic en Ponce.

El especialista en salto alto mantiene los dedos cruzados para que los durante el evento que será el 12 de mayo en estadio Paquito Montaner se le de paso para que se lleve la prueba para así abultar sus credenciales y representar a Puerto Rico en Eugene, Oregon.

Los Campeonatos Mundiales de Atletismo están pautadas para comenzar el 15 de julio. Castro se encuentra 35 en los rankings mundiales y los primeros 32 atletas clasificarán para la competencia mundialista.

“Me habían confirmado el evento (en el Puerto Rico International Classic), pero luego me enteré que tal vez lo cancelen por una controversia en la organización y la logística”, lamentó Castro.

“Me sorprende que sea mi evento el que saquen del programa. Sigo peleando y rogando a los organizadores para que me permitan competir. Ese evento en Ponce me pone 31. Reconozco que los organizadores no siempre dirán que sí y en eventos anteriores me han ayudado, pero esta vez cuento con su apoyo”, agregó.

Castro confía de que las fichas caerán en su lugar para así clasificar el Mundial.

“Mi esperanza es estar en el Mundial y también un poco de redención porque en el último día me quedé fuera de la clasificación olímpica (Tokio)”, afirmó.

Por lo pronto continuará su preparación camino al Puerto Rico International Classic.

“La semana próxima entro a la etapa específica de entrenamiento. Mucho salto de agilidad y entrenamiento específico que es un poco alargado dado que estaría mayo para la competencia Ponce”, indicó.

Castro aprovechó su participación en el Clásico Primavera en Carolina para iniciar la temporada 2022. De hecho, saltó 2.20.

“Decidí que fuera un poco más temprano ya que el Mundial será en julio y eso nos quita tiempo en el calendario. Tenía el compromiso de participar ante mi gente en Carolina, pero también cae en la preparación para lo que será la mitad de la temporada de verano”, compartió Castro.

“Me hubiese gustado saltar 2.25, pero uno de los problemas del año pasado fue que bajo techo solo hice cinco competencias. Todavía estoy en el proceso de adaptación ahora que estoy viviendo en Puerto Rico después de 10 años en Alemania”, continuó.