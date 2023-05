La eliminación del evento de polo acuático femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 por falta de quórum ha causado un gran malestar dentro del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y de la de la Federación Puertorriqueña de Natación (FPN), quienes sometieron una solicitud de reconsideración ante las autoridades de Centro Caribe Sports, patrón de la justa regional, y el comité organizador en El Salvador.

Sara Rosario, presidenta del Copur, explicó que la comunicación oficial sobre la cancelación de la competencia se recibió ayer, martes, en la noche luego del cuadre final de las competencias realizado por los organizadores. La líder olímpica explicó que esto es algo surge una vez se hace el cuadre final de los países y señaló que desde la pasada semana se le había traído a su atención esta posibilidad debido a que solo habían cuatro países inscritos.

Los Juegos Centroamericanos serán inaugurados el próximo 23 de junio.

Según los reglamentos de Centro Caribe, para que un evento no quede fuera de la programación deportiva, debe haber un mínimo de cinco países participantes. En este caso solo se inscribieron las selecciones de Puerto Rico, México, Cuba y Costa Rica.

En el caso de las boricuas, vienen de ganar plata en los Centroamericanos de Barranquilla 2018. Cayeron en la final ante Cuba por marcador de 12-5. En total han ganado una presea de oro y tres de plata y eran candidatas a medalla en El Salvador.

Además del polo femenino, también fueron eliminados para San Salvador los eventos de marcha 35 kilómetros masculino y femenino y fútbol de playa femenino, donde no había representación de la isla.

Anteriormente se había anunciado la cancelación de las competencias de patineta, Stand Up Paddle y fosa mixto y fosa por equipo femenino, lo que representó para Puerto Rico ocho medallas menos de las que se habían proyectado.

“Ellas (las atletas de polo acuático) me hicieron llegar una carta de reconsideración, la recibí y la envié a las autoridades de Centro Caribe, al presidente (de Centro Caribe, Luis) Mejía, y al comité organizador apoyando ese reclamo de reconsideración por parte de ellas”, declaró Rosario.

“Yo sé que el reglamento dice que se juega con cinco países, pero si en ocasiones anteriores se han hecho eventos con cuatro, es algo que se tiene que reconsiderar y máxime cuando el evento es clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago”, agregó Rosario.

Un comunicado de prensa emitido por la FPN recuerda que en las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 en Mayagüez y en Veracruz 2014 se jugó con menos de cinco selecciones.

“Yo estoy en récord. Yo siempre he estado ahí. Yo sé que ellas pueden estar molestas. A todos les incomoda. Yo también me siento molesta e incómoda por la cancelación de ese equipo. Es una medalla menos para Puerto Rico y yo siempre voy a defender las medallas y la inversión que hemos hecho en el equipo femenino y el masculino”, estipuló Rosario, quien también reconoció que hay un reglamento y que ese tipo de decisiones se han tomado antes.

En cuanto a la clasificación de los combinados femeninos de polo acuático a la justa continental de Chile de este año, Rosario explicó que le corresponderá a PanAm Aquatics tomar una decisión que podría oscilar desde montar un clasificatorio hasta validar un evento clasificatorio anterior.

El conjunto femenino ganó su pase centroamericano en los CCAN celebrados en Barbados en el 2022.

“A PanAm Aquatics le toca definir cuál sería el formato de clasificación para esos países. Lo que sí tenemos que velar es que sea una decisión justa para todos aquellos que estábamos inscritos para San Salvador, que debió haber sido el evento clasificatorio”, argumentó Rosario.

Las atletas se pronuncian en las redes

Con la frase “¡Es una falta de respeto a nosotras como atletas!”, las jugadoras del equipo nacional colgaron un video en su cuenta de Instagram para pedirla a las autoridades de San Salvador que reconsidera la decisión de eliminar su evento y destacan el sacrificio que han hecho durante cinco años para que 24 días antes de la inauguración de los Centroamericanos les informen que están fuera.

“Para nosotras es triste porque fueron muchos años de sacrificio. Llevamos cinco años esperando este momento. Con tan solo 24 días de los Juegos Centroamericanos, nos dan esta noticia. Nosotros le pedimos a ustedes, a San Salvador, que reconsidere el que nosotras podamos ir a su país a representar a Puerto Rico”, abundó la jugadora Alexandra Meléndez en el video.

La publicación no pasó desapercibida para el comité organizador, que les escribió lo siguiente:

“Hola, chicas. Lamentamos lo que está pasando, pero vale la pena aclarar que quizás en eventos previos hubo inscripción mínima de cinco países y a la propia hora de lo juegos solo se presentaron tres o cuatro países. El caso de San Salvador 2023 es distinto, ya que al cierre de la inscripción nominal, solo cuatro países se inscribieron en polo acuático femenino, y el reglamento pide cinco como mínimo. Le hemos abierto los brazos a todos lo deportes y a todos los países, pero no está en nuestras manos que otras naciones no se hayan inscrito, no pudiendo así completar los cupos requeridos”.