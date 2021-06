La delegación olímpica de Puerto Rico aumentó a 29 su matrícula con la certificación de clasificación de los skaters Manny ’El Mellao’’ Santiago y Steven Piñeiro, según informó este domingo el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Ambos atletas estaban clasificados al día de hoy, pero su certificación fue adelantada por la organización World Skate, que rige este nuevo deporte a nivel olímpico, informó el presidente de la federación Nacional de Patinaje de Puerto Rico, Carlos Tomassini.

El Copur agregó que al final del día podría haber otra skater clasificada con Vianez Morales.

El skateboard debutará como deporte olímpico en Tokio.

Tomassini entendía que la World Skate iba a certificar a los atletas el 29 de junio. Así lo dice la regla de clasificaciones de la World Skate. Pero agregó que no le sorprende que los adelantaran.

“Ya los números (clasificaciones) están y no hay eventos de clasificación. No me extraña que adelantaran la clasificación”, dijo Tomassini.

Tanto Santiago como Piñeiro están entre los 20 atletas clasificados para Tokio en sus modalidades.

Steven Piñeiro fue medallista en los Juegos Mundiales de Deportes Playeros. (Suministrada)

Santiago ocupa el puesto 12 en el World Skate, mientras que Piñeiro ocupa el puesto 17. Sus clasificaciones mejoran cuando la World Skate descarta a los atletas cuyos países ya llenaron su cuota de participantes en Tokio. Cada país tiene derecho a tres espacios por modalidad y rama en Tokio.

Mientras, Morales ocupa el puesto 35 en el World Skate. El Copur cree que la atleta podría ascender a los puestos de clasificación una vez la World Skate actualice sus clasificaciones.