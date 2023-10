Santiago, Chile. María Pérez está justo en el medio de su cuarto ciclo olímpico, al frente de la delegación de Puerto Rico en Santiago 2023 y persiguiendo la clasificación a París 2024.

Pérez está en todas, y disfrutándolo aún.

“Me emociona. Me da sentimientos”, dijo la judoca. “Pienso en cada etapa de mi carrera y veo que sigo aquí. Le decía a Jessica (entrenadora) que el día en que deje la competencia la voy a extrañar”.

Pérez está a sus 34 años en Santiago 2023 dando candela a nivel continental, motivada por llegar al podio, nuevamente, a nivel de panamericanos, en donde tiene dos medallas en su resumen.

El torneo de judo inicia el 28 de octubre.

Pérez luce fresca en su cuarto ciclo olímpico porque ha reencontrado lo lindo del deporte: el disfrute.

“Espero que este evento sea favorable para mí. Estoy enfocada, sin cometer errores y más que todo disfrutando. Llevo un año y medio disfrutando todo y gracias a eso he podido superar situaciones, y ahora busco resultados que muchas veces he deseado y no los he logrado. Me lo estoy disfrutando y eso es parte de la clave”, dijo.

Su entrenadora, Jessica García, reveló que ha estado utilizando su experiencia para ayudar a Pérez. Específicamente, García dijo que usa la etapa final de su carrera para motivar a Pérez y enseñarle que hay que salir del juego disfrutando la acción.

“Además ella está comprometida”, dijo García señalando al país.

El abanderamiento también ayuda. La judoca dijo que siempre fue un sueño llegar a portar la bandera y que se va a disfrutar el momento, aunque sea de una manera más protocolar en comparación a cuando desfila como atleta.

“Puede haber sorpresas”, comentó sobre el abanderamiento y el desfile este viernes en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos. “Pero sobre todo lo voy a disfrutar”.

La dos veces olímpica en Río 2016 y Tokio 2020 también está en campaña olímpica para París 2024. Los Panamericanos Santiago 2023 no clasifican a París y tampoco dan puntos para el ranking olímpico.

Pero Pérez dijo que ella no es la única comprometida; también tiene a García que la va a impulsar hasta el 2024.

“Tengo una persona a mi lado, que es Jessica García, que está comprometida conmigo. Le agradezco a ella, a su esposo. Esto (entrenar y competir) no es fácil. Estar cuatro meses afuera en Valencia, España, no es fácil y ella está ahí. Es una persona que me empuja y me apoya, que está en las buenas y en las malas”, expresó sobre la también ex entrenadora de la ahora retirada Melissa Mojica.