Santiago, Chile. La judoca María Pérez, abanderada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se quedó en la tarde de hoy domingo con la medalla de plata de su categoría de los -70 kilogramos para dar a Puerto Rico su primera presea de ese valor en los vigentes juegos.

Pérez cayó ante la cubana Idelannis Gómez en la final de su categoría en un combate celebrado en el Complejo de Deportes de Contacto cercano al Estadio Nacional y centro de estos Juegos.

Pérez, de 34 años, es ahora tres veces medallista en Juegos Panamericanos y por primera vez ganadora de la plata. Fue medallista de bronce en las ediciones Guadalajara 2011 y Lima 2019.

No ganó la medalla de oro por la que luchó, pero es una medalla al fin y una más valor que en comparación a sus dos previas panamericanas.

“Plata. Bronce. Quinta. Sacrificar. Representar. Todo eso es importante. La medalla es solamente un número. Estoy feliz. Y para mí, en lo personal, eso es lo importante”, dijo.

Es la primera medalla de plata para la delegación de Puerto Rico aquí y la séptima en total.

Pérez no pudo finalizar a Gómez en el tiempo reglamentario. Gómez le hizo Ippon a la boricua en el tiempo tiempo extra, o como se conoce en el deporte, en ‘golden point’.

María Pérez e Idelannis Gómez terminaron el tiempo regular sin puntuación. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Fue un combate duro y ganó la mejor que estuvo en el día. No tengo mucho más que decir. Me ganó. Me tiró. Me levanté. Celebraron y me voy”, dijo.

Pérez había avanzado en la mañana a la final con una victoria por Ippon (Ashi Baria) ante la campeona de Lima 2019 y décima clasificada del mundo, la venezolana Elvismar Rodríguez.

Ante Rodríguez, Pérez tenía marca de 0-5, de acuerdo a Judoinside.com. En ese récord no está considerada la semifinal que Rodríguez le ganó a Pérez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

“Fue un torneo excelente para mí. Le gané a una atleta que entiendo que es más complicada en Elvismar. Ya. No pasa nada”, dijo.

También este domingo, Perez venció en cuartos de final a la colombiana Luisa Bonilla por Ippon. La boricua recibió bye en la ronda de octavos de final.

La participación del judo boricua continúa este lunes con la participación de Sairy Colón en los 78 kilogramos. Puerto Rico no verá acción en el evento mixto del martes. Francine Echevarría fue otra judoka que representó a Puerto Rico y disputó el bronce en la división de 52 kilogramos.