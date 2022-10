La boricua Mariecarmen Rivera sumó otro logro a su amplio y diverso resumé deportivo con su clasificación a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 este lunes con su participación en la final del evento Técnico del Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, que se realiza en la playa El Escambrón, en San Juan.

Rivera ponchó su boleto al quedar tercera entre las competidoras del continente americano. Culminó el circuito de tres millas marcados por boyas con tiempo de 30 minutos y 56 segundos (30:56) para terminar en la séptima posición entre 12 competidoras.

La atleta ya tiene una medalla bronce en la modalidad SUP Sprint Race, que conquistó en la apertura del Mundial el viernes. Asimismo, obtuvo bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El evento de hoy, lunes, fue ganado por la estadounidense Candice Appleby, quien obtuvo el primer boleto a la justa chilena, con registro de 28:42. Le siguieron la española Esperanza Barreras (29:14) y la francesa Melanie Lafenetre (29:18).

Además de la boricua y la estadounidense, clasificaron a Santiago 2023 la costarricense Jennifer Kalbach, que quedó quinta con crono de 30:16, y la brasileña Lena Ribeiro, que quedó octava con tiempo de 31:01.

Rivera, que también ha representado al país en las disciplinas de canotaje y gimnasia- fue recibida en la meta por un bullicioso grupo de puertorriqueños que no dejó de cantar ni de animarla desde antes que saliera a surcar las aguas del Océano Atlántico. Los gritos de “Yo soy boricua, pa que tú lo sepas” resonaban con orgullo.

“Estoy orgullosa de poder haber hecho una buena carrera, aún así hay cosas que podemos mejorar. Pero estoy bien feliz con la clasificación”, expuso la competidora natural del pueblo de Cidra.

“Estoy feliz y orgullosa de haber llegado sexta (luego se supo que quedó séptima) en el Mundial y clasificar a Santiago 2023. Es un honor representar a mi isla, y más que estamos en Puerto Rico”, añadió la deportista de 29 años.

Rivera reconoció que contar con el apoyo del público la hizo sentir bien y la motivó a esforzarse en el agua. De hecho, la competidora llegó a ocupar la cuarta posición en un momento de la carrera, pero tuvo una caída que la hizo perder posiciones.

“Tuve un percance, que me caía cuando iba en cuarto lugar. Me puse un poco nerviosa. Venía una ola, la traté de coger para asegurar mejor mi pase (a los Panamericanos), estar más cómoda en ese cuarto lugar, pero no se dio y me caí. Pero me recuperé rápido, me levanté y seguí remando para alcanzar a las demás”, abordó.

En revisión la clasificación de Ricardo Ávila

Aunque ayer se anunció que el puertorriqueño Ricardo Ávila había conseguido un espacio para los Juegos Panamericanos en la semifinal del evento Técnico, hoy se explicó que el Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en inglés) tiene ante sí un reclamo sobre esta clasificación, por lo que no es seguro decir que irá a Chile.

En síntesis, explicó Oscar Martínez Borrás, presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, la reclamación está relacionada a si se debe considerar los tiempos o la posición de los atletas.

“El tiempo de nuestro corredor Ricardo Ávila superó al del corredor de Argentina (Santino Basaldela). Sin embargo, él (Basaldela) tuvo un mejor ranking por el heat que le tocó (en la semifinal). Ese es el asunto reglamentario, si te vas a dejar llevar por los tiempos o por el ranking”, abundó el federativo, quien dijo que esto debe se dilucidará “en las próximas semanas”.

Basaldela compitió en la semifinal número uno en la que llegó séptimo con tiempo de 28:53, mientras Ávila quedó octavo con 28:38 en la semifinal dos.

“Todavía no (es segura su clasificación) porque hay un planteamiento sobre el proceso de clasificación que se estará atendiendo en el Comité Ejecutivo, pero igualmente está entre los mejores de la región panamericana y si no lo logra en este clasificatorio, en el próximo estará logrando su ticket para Chile”, insistió Martínez Borrás.

La acción del Mundial continúa mañana con las primeras rondas de la modalidad de SUP Surf desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Las finales son el jueves. Puerto Rico será representado por Max Torres y Dave de Armas en la rama masculina y Nimsay García y Amanda Rivera Morales en la femenina.