La surfer boricua Mariecarmen Rivera volvió a subir este fin de semana a un podio, ésta vez con una medalla de oro este domingo en Perú, en donde se celebró el Campeonato Panamericano de la modalidad SUP de surfing, informó el Comité Olímpico de Puerto Rico.

La atleta fue medallista de bronce el mes pasado en el Mundial celebrado en Dinamarca.

“Soy la nueva campeona Panamericana. Me siento súper feliz de este logro para mí”, dijo Rivera por medio de un comunicado del Copur “He estado trabajando fuerte para esto, y al fin me llegó. Estoy bien agradecida con todos los que me han ayudado a llegar aquí: mi entrenador, mi familia, mis amigos, mi equipo. Un abrazo grande a todos. Estoy feliz”.

PUBLICIDAD

A Rivera le siguieron la argentina Juliette Duhaime con la plata y la brasileña Jessica Matos con el bronce. Hubo un total de ocho participantes en la modalidad, celebrada en la playa Dos Rocas en Perú.

La surfer ha sido en este ciclo olímpico medallista en todos los niveles en que ha podido competir. No compitió en el nivel olímpico porque la modalidad Sup no estuvo presente en el programa de los Juegos Olímpicos París 2024.

Se ha convertido, por lo tanto, en unas de las principales atletas del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), y en una de las más laureadas durante el ciclo olímpico. Rivera también fue medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, así como en los Juegos Centroamericanos de Playa Santa Marta 2022.

Rivera inició su carrera como gimnasta y luego hizo una transición al canotaje, que es una modalidad más parecida al SUP a la que hace actualmente. Es una atleta completa en todo el sentido de la palabra.

En deportes acuáticos, Rivera se está convirtiendo en una nueva edición del velerista Quique Figueroa, quien ganó en todos los niveles, además de que fue olímpico.

El director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur, Fernando Olivero, describió a la atleta como una de las principales del Copur.

“Lo que identifica ser una atleta de alto rendimiento, ella lo representa genialmente. Está entre las primeras dos del mundo. Se dedica a tiempo completo, con una programación anual de trabajo. Esto que está logrando no es casualidad. Es causalidad. Se ha dedicado al 100 por ciento. Estamos sumamente contentos de los logros que está teniendo. Es una de nuestras atletas principales”, dijo.