María Fernanda ‘Marifé’ Torres cayó al segundo lugar del golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se dirige este martes a su ronda final, la que define las medallas.

Mientras, el también boricua Jerónimo José Esteve disputrá la ronda final masculina, donde marcha empate en noveno lugar.

Torres, quien fue medallista de plata en San Salvador 2023, se dirige a la ronda final de Santo Domingo 2026 jugando en pareja con la líder del torneo, la colombiana María Bohorquez, quien le aventaja por dos golpes.

Bohorquez arranca la ronda final con un -3, mientras la boricua lo hace con un -1.

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Esas dos medallas están practicamente aseguradas porque la jugadora en tercera posición, la venezolana Vanessa Gilly, inicia la ronda final a cinco golpes de la boricua y a nueve golpes de la colombiana.

Así arrancan Torres y Bohorquez luego de tirar 69 (-3) y 66 (-6) golpes, respectivamnete, en la tercera ronda jugada este lunes en la mañana-tarde.

Torres tiró tres birdies en los primeros nueve hoyos, además de un bogey. Pero la colombiana le superó con cuatro birdies en los primeros nueve hoyos que le dieron la ventaja yendo a los nueve finales.

Bohorquez cerró la ronda libre bogeys y tiró dos birdies más en los nueve finales para fortalecer su primer puesto.

Por su parte, Esteve tuvo este lunes, en la tercera ronda, su mejor actuación al tirar 71 golpes y colocarse empate en la novena posición con un +6.

Sin embargo, Esteve está lejos de las medallas. Está a 12 golpes del bronce, a 13 de la plata y a 22 del oro.

El torneo masculino lo gana José Toledo, de Guatemala, con un -16.

Esteve sale a la ronda final jugando con Yadhu Urs, de Santa Lucía.