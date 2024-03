El brasileño Matheus Martini y la chilena-estadounidense Beni Gras-Thompson se convirtieron en los campeones masculino y femenino de la edición número 12 del Ironman 70.3 Puerto Rico que se celebró el domingo entre San Juan y Dorado y que contó con la participación de 907 personas.

Martini completó la competencia - que aglutina las disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre - en cuatro horas, cuatro minutos con 46 segundos (4:04:46) mientras Gras-Thompson hizo lo propio en 4:43:08.

El boricua Javier Figueroa -que conquistó la competencia masculina del pasado año- quedó segundo con tiempo de 4:09:33.

Tanto Martini como Figueroa reconocieron que estuvieron pendientes de las ejecuciones de cada uno en su intento por conseguir el triunfo en el retante evento.

PUBLICIDAD

“Yo sabía que mi competencia era él”, dijo Martini al referirse al corozaleño de 28 años. “Yo lo vi a él durante toda la competencia. En la corrida estuvo en la misma distancia y sabía que tenía que correr bien porque él (Figueroa) es un competidor fuerte”, añadió el brasileño, que domina el idioma español.

El sudamericano agregó que se sintió muy bien durante la competencia y reiteró que se esforzó en la parte del nado -que es su fuerte- para abrir una distancia con el boricua, al que le reconoció ser un fuerte competidor en la bicicleta y la corrida.

Martini, que casualmente celebra su cumpleaños número 31 el domingo, sostuvo que era la primera vez que competía en Puerto Rico y que le gustaría regresar.

“La isla es maravillosa y muy bonita. La naturaleza. Es caliente, pero está bien. En un buen día todo va bien”, apuntó.

El corozaleño Javier Figueroa llegó segundo en la prueba. Fue el ganador del evento el año pasado. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Figueroa encontró la prueba más dura este año

Por su parte, Figueroa dijo que la competencia de este año estuvo más dura que la del pasado año, en la que ganó con tiempo 4:09:46. Su victoria de ese entonces representó un hito porque rompió la racha de 10 ediciones en las que ganaban extranjeros.

El Ironman 70.3 consiste de un primer tramo de natación en aguas abiertas a la distancia de 1.2 millas, seguido por una fase de ciclismo a 56 millas y una carrera pedestre de 13.1 millas.

“Bien dura, más dura que el año pasado. Primero, el viento en la bicicleta estuvo de respeto, sin contar el calor de la pedestre de aquí, que no perdona nada. Fue una carrera sumamente dura. Los chicos me llevaban como dicen aquí en boricua, como ‘banchi robado’. Yo le di todo sin pena y llegué hasta la meta con lo que tenía”, apuntó el otrora nadador de la Universidad de Puerto Rico en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

PUBLICIDAD

Figueroa señaló que cuando se vieron en la meta, Martini le dijo que lo había impulsado durante la competencia.

“Él (Martini) estudió la carrera que hice el año pasado. Y sabe que yo soy como un tiburón, que vengo cazando poco a poco. Si te veo, te voy a coger. (Martini) Le dio duro a la bicicleta y me impulsó. Me impulsó a mí inclusive a darle un más, que fue una competencia bastante sana. Equitativa, porque ambos nos llevamos a dar el máximo. Así que fue bien gratificante correr con el brasileño y con el estadounidense (Kiel Bur, que llegó tercero con 4:11:01)”, dijo Figueroa.

El deportista dijo estar contento con lo que consiguió, aunque admitió que lo hubiera gustado revalidar. Expuso que la posición que consiguió lo impulsa a querer mejorar su desempeño futuro. Asimismo, manifestó que la semana previa a la competencia había sido bastante emocional.

“No te voy a negar que toda esta semana he estado llorando, sentimental. Esta mañana antes de salir estuve llorando. Todo el mundo me apoyaba y la gente quería que revalidara. Yo también lo deseaba. No se me pudo dar. Pero para mí es un segundo lugar con sabor a primero. Estoy más que contento”, expresó el deportista, que el próximo 28 de abril competirá en el Ironman 70.3 Cap Cana, en República Dominicana.

Javier Figueroa aparece aquí haciendo su transferencia de la disciplina de nado hacia la bicicleta. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

La ganadora no podía creer su logro

Por su parte, Gras-Thompson rompió en llanto cuando arribó a la meta del retante evento. La mujer de 52 años no podía creer que a su edad había logrado imponerse en la rama femenina en un día en el que el viento, la humedad y el calor también fueron protagonistas de la jornada.

PUBLICIDAD

“Soy una mujer vieja, tengo 53 años (luego aclaró que los cumple en dos semanas). No creía que esto iba a pasar, que una de mi edad (ganara). Tengo cinco niños y puedo mostrarles que su mamá lo puede hacer todavía. Perdón...”, expuso mientras dejaba escapar las lágrimas.

“Los últimos dos kilómetros sabía que iba a ganar y no lo podía creer”

La triatleta destacó la organización del evento y agradeció la ayuda que le brindaron los voluntarios en momentos en que el calor la llevó a detenerse en todos los oasis durante la corrida por el Viejo San Juan. De hecho, entiende que esa ayuda fue fundamental para culminar la carrera.

“Los voluntarios fueron tan tiernos. Me echaron agua. Podían ver que no me sentía bien. Creo que eso fue lo que me llevó al final”, expresó Gras-Thompson, que también resaltó el apoyo de las personas que veían la competencia.

La mujer -que nació en Chile pero vive en Virginia- argumentó que esta victoria la motiva a entrenar con más fuerza.

La dominicana Brenda Schaupp quedó segunda con registro de 4:49:07 y la estadounidense Tara McWilliams quedó tercera con 5:00:08.

Por su parte, la excampeona olímpica Mónica Puig quedó 22 en la rama femenina con crono de 5:42:00.

Mónica Puig cruza la línea al finalizar la prueba en la posición 22 de la rama femenina. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

La primera boricua es de Caguas

Mientras, Jessica González fue la primera boricua y quinta en la rama femenina en cruzar la meta con crono de 5:07:43. Ha sido su mejor desempeño en el circuito de Ironman 70.3.

Al igual que el resto de los competidores, puntualizó que fue una carrera fuerte por la temperatura -que tuvo una máxima de 87° durante las primeras horas del día con una sensación de 94°-y el viento de unas 15 millas por hora. Sin embargo, el apoyo de los puertorriqueños fue fundamental para terminar.,

PUBLICIDAD

“Esta carrera para mí es la más fuerte de todas las carreras a nivel mundial definitivamente”, dijo con seguridad González, de 43 años.

“Pero el apoyo de nuestra isla, de todos nuestros compañeros familiares, amistades, se hace sentir y esa es nuestra mejor energía que nos hace llegar a la meta. Así que de verdad que fue una carrera superdura, superfuerte”, manifestó la competidora natural de Caguas.

González también se mostró sorprendida con la posición que consiguió “porque las competidoras que vienen a nivel mundial son superfuertes”.

“Aquí vienen atletas de todas las partes del mundo y vienen las mejores. Así que estamos compitiendo con los mejores atletas del mundo, así que llegar quinta overall para mí es un privilegio, apuntó González.